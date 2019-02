A la espera de un resultado

La riosense Gloria Gavilánez no ha parado de llorar desde que llegó a la morgue de Tumaco (Colombia), la semana pasada. En las puertas de ese anfiteatro aniquiló su esperanza de hallar con vida a su hijo Wilson David Ilaquiche Gavilánez, cabo segundo del Ejército, que desapareció el 12 de mayo de 2018 en la frontera de Ecuador con Colombia.

Aunque no la dejaron ver el cadáver del joven no identificado que ha estado ocho meses en un frigorífico, a la espera de que alguien lo reconozca, los dos tatuajes en los brazos no le dejan duda de que se trata de su hijo Wilson.

Su hermano Henry Sigcha, quien sí pudo ver el cuerpo, no reconoció su hinchado rostro pero sí los dos tatuajes de sus brazos: el ancla con la inscripción WD 27 en el izquierdo; y las letras WD en el derecho.

Aquello no es suficiente para las autoridades colombianas que, con pruebas de ADN tomadas el miércoles pasado a Gloria Gavilánez y a su hija Vivian, quieren confirmar que se trata del militar ecuatoriano que desapareció en mayo después de salir del destacamento de Tobar Donoso, enclavado en la selva, en los límites de las provincias de Esmeraldas y Tulcán con el departamento colombiano de Nariño.

En su momento, en un comunicado, el Ejército aseguró que Ilaquiche y otros cuatro militares habían abandonado el batallón sin permiso, quebrantando las normas de seguridad, para dirigirse a un poblado cercano, del que no se precisó el nombre. Los demás retornaron, pero él desapareció.

La Fiscalía ecuatoriana tiene abierta una investigación ante la sospecha de que Ilaquiche hubiese sido secuestrado, tal como ocurrió en marzo con el equipo periodístico de El Comercio y en abril con Katty Velasco y su novio Óscar Villacís, ambos en la frontera de Esmeraldas con el departamento colombiano de Nariño.

Los cinco mencionados fueron asesinados por miembros del frente narcoterrorista Óliver Sinisterra, liderado por el hoy abatido Walther Arízala, alias Guacho, que era de origen ecuatoriano, a quien también se le atribuyó los diez ataques con explosivos, entre ellos, al destacamento policial de San Lorenzo y a una patrulla militar, que dejó cuatro militares muertos y otros heridos.

Gloria Gavilánez, su hija Vivian y su hermano Henry continuaban ayer en Tumaco a la espera de los resultados de las pruebas de ADN que confirmen si el cuerpo que está en la morgue es del joven militar, de 26 años, que su familia decidió buscar en Colombia, después de no tener noticias de las autoridades ecuatorianas.

Según Vivian, la foto que llevó su madre hizo sospechar a las autoridades colombianas de que el cadáver sin reconocer podía ser el de su hermano. “Pienso que a lo mejor estaba esperando a que yo vaya para que yo lo venga trayendo”, dijo Gloria a este Diario.

Todavía no hay certeza de cuándo estarán los resultados de las pruebas de ADN. Patricio Yar, cónsul de Ecuador, ofreció ayudarlos con la Cancillería para acelerar su entrega.

Una investigación detenida

La búsqueda del cabo segundo Wilson Ilaquiche comenzó en la misma noche del 12 de mayo de 2018 que no volvió al destacamento Tobar Donoso. Sus compañeros fueron los primeros en rastrear la zona en que desapareció. Los cuatro militares con los que salió sin permiso rindieron su versión en la Fiscalía de Esmeraldas, que inició una indagación que no ha avanzado ante la falta de indicios que permitan conocer su paradero.

Desde su natal Valencia (Los Ríos) hasta Esmeraldas fue Gloria Gavilánez, en busca de pistas que la llevaran a ubicar a su hijo. Policías de la Dirección de Delitos contra la Vida, Extorsión y Secuestro (Dinased) también hicieron sus pesquisas.