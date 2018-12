Lenín Moreno libera de funciones a María Alejandra Vicuña

Esta mañana he solicitado Licencia al Presidente @Lenin para ejercer mi legítimo derecho a la defensa y no afectar la gestión de gobierno, especialmente las funciones a mí encomendadas. pic.twitter.com/PnzFyJBP71

“Interesados en su cargo”

En una entrevista con Efe, el pasado 30 de noviembre, Vicuña dijo que no descartaba que el escándalo se deba a que haya “interesados” en su cargo que quieran hacerla caer para “quitársela de en medio”.

“Seguramente. No es una opción que uno tenga que descartar. Hay algunas personas que sin duda no pueden coincidir, o no pueden estar de acuerdo, con mi presencia como vicepresidenta”, dijo en respuesta a una pregunta de Efe durante una entrevista en Guayaquil.

Agregó que tendrá que pasar el tiempo para que “las caretas vayan cayendo”, en alusión a miembros vinculados a su propio partido que puedan estar interesados en su caída política tras su designación por el propio presidente.

Una teoría planteada por la abrupta forma en la que estalló el caso que la salpica desde el pasado lunes, cuando Teleamazonas publicó una declaración jurada ante notario de uno de sus excolaboradores, Ángel Sagbay, en la que aseguraba haber pagado contribuciones a su cuenta personal entre 2011 y 2013, cuando ella era asambleísta.

“La discusión no está en si se depositó o no. Eso está ahí, no se ha negado. Lo que no es correcto, y que es la infamia y la calumnia, es el porqué y a qué se deben (esos pagos)”, declaró a Efe.

Explicó que, contrariamente a la declaración de su excolaborador, nunca condicionó su ingreso al puesto, sino que ese dinero fue “un aporte a una organización en la cual era militante y dirigente”.