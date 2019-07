Nuevamente se difiere audiencia preparatoria de peculado para María Sol Larrea

La audiencia preparatoria de juicio por presunto peculado en contra de María Sol Larrea, excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), prevista para este viernes 12 de julio de 2019, fue diferida nuevamente.

Ya ha hay nueva fecha para la diligencia en contra de la exfuncionaria y otras cuatro personas sospechosas del delito: será el próximo 19 de julio, a las 14:30. La de este viernes tenía previsto instalarse en el cuarto piso del Complejo Judicial Norte de Quito.

El caso inició por un informe de Contraloría que estableció indicios de responsabilidad penal en la supuesta adquisición irregular de equipos oftalmológicos.

El ente de control examinó el proceso de contratación que hizo la Comisión Técnica de la planta central del IESS para la compra de aparatos destinados a unidades médicas, así como su instalación y funcionamiento.

Inicialmente, Larrea y un contratista recibieron un dictamen abstentivo que fue enviado en consulta a la Fiscalía de Pichincha. El fiscal Alberto Santillán revocó la decisión del inferior por encontrar suficientes elementos de convicción para formular la acusación.

El diferimiento de la sesión ocurrió a pesar de las advertencias para quienes no acudan. Ayer se advirtió que de no concurrir las partes procesales con su abogado defensor se realizaría con la presencia del defensor público penal. Y, si es que no asiste el fiscal titular, se solicitaría a la Fiscalía que designe otro agente fiscal en su reemplazo.

Larrea fue colaboradora del exministro de Industrias Ramiro González, quien se fugó del país hace más de un año y fue detenido en Perú.