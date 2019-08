Prefecto convocará a concurso para el dragado del río Guayas

Dentro de tres semanas, calcula el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, convocará a un nuevo concurso internacional para el dragado del río Guayas. Lo anunció en un informe sobre los resultados de la auditoría interna a la institución, que fue una de las primeras decisiones de su gestión.

“Hemos notificado la terminación unilateral del contrato del dragado con la Armada... Concluido el procedimiento para la terminación unilateral, que ocurrirá en no más de tres semanas, procederé lo más rápido posible a un nuevo concurso internacional transparente, técnico y competitivo para que se realice esta obra que lleva 51 años de atraso”, dijo Morales, este miércoles 21 de agosto de 2019.

Según el prefecto, la gestión anterior debió dragar el río y no lo hizo, tenía que adquirir una draga y no lo hizo, el precio debió ser menor y fue mayor, el anticipo debió estar resguardado en una cuenta y no lo está, y los estudios respectivos no se hicieron y los estudios internacional tampoco los consideraron.

“Estos procedimientos, la Contraloría y Fiscalía deberán analizar y sancionar y ojo que la contraparte tiene 10 días hábiles para justificaciones de haber lugar a aquello y verificaciones”, precisó.

Sobre la situación de la nómina de empleados, el informe de la empresa Deloitte halló que, entre mayo de 2017 y mayo de 2019, el 24 % de la nómina no justifica un sustento de sus cargo ni tiene un manual de funciones de justifique sus responsabilidades.

Se logró identificar un aumento de 43 % de normamientos y un 20 % en la nómina de obreros, “es decir que se contrató personal innecesario e irresponsable”, acotó Morales.

“Se los liquida cancelándoles lo que les corresponde por la ley y se produce un ahorro anual de la nómina de 12 millones de dólares”, agregó.

El aspecto económico y financiero de la institución en palabras de Morales, en base al informe, es “calamitoso”. El 28 % de la cartera por cobrar es sospechosamente incobrable. Es casi 22 millones de dólares.

La maquinaria está inutilizada en aproximadamente el 40 % de si totalidad. “Contamos con un informe de consultoría que nos permitirá realizar un proceso de fortalecimiento institucional. Nos convertiremos en una estructura técnica y menos política”.

El prefecto no respondió preguntas de los periodistas, según dijo, para evitar malas ediciones que puedan acarrear problemas incluso legales. Lo hará luego en entrevistas. Salió del auditorio de la Prefectura del Guayas en medio de aplausos de alcaldes y funcionarios.