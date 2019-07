Lenín Moreno presenta alternativa a créditos educativos impagos

El presidente Lenín Moreno presentó este martes 23 de julio una alternativa para el pago de los créditos educativos impagos que cayeron en procesos coactivos: crédito educativo social.

La propuesta nace ante la gran cantidad de estudiantes y graduados que tras la aprobación del Código Orgánico Administrativo en 2018 recortó el plazo de pago y empezó a incumplir con sus cuotas, por lo que fueron iniciados procesos legales, según explicó el secretario nacional de Educación Superior, Agustín Albán.

El crédito social debe ser solicitado a través del Banco del Pacífico. Tendrá un plazo de hasta 20 años, con dos periodos de gracia de seis meses cada uno y con una tasa de interés del 7,5 %. Entre los requisitos necesarios están:

• Solicitud del deudor y codeudor.

• Copia de cédula y certificado de votación.

• Cuestionario de salud.

• Historial laboral del Seguro Social o certificados laborales.

• Copia del RUC o Rise en el caso de contar con uno de ellos.

• Copia de impuesto predial y/o matrícula de vehículo.

• Copia de planilla de un servicio básico.

• Referencia personal.

Estos documentos deben ser presentados en el banco y una vez que sea concedido el crédito deberá acercarse al Instituto de Fomento de Talento Humano para solicitar el levantamiento de las medidas cautelares y el proceso coactivo.

“Alrededor de mil de ustedes no han podido pagar sus créditos... La deuda conjunta llega a casi nueve millones de dólares. Y que estaba por entrar a procesos coactivos. Eso no sucederá. El pago no debió convertirse jamás en una pesadilla para quienes adquirieron ese crédito”, dijo el presidente.

El primer mandatario instó a los jóvenes a que esta situación no merme sus ganas de estudiar. Desmintió rumores sobre la supuesta eliminación de becas estatales.

“Vivimos en una sociedad del chisme... Para este gobierno nada es más importante que la salud, educación y el empleo. Lo que haremos es mejorar el sistema de becas. La política pública para el otorgamiento de becas debe estar articulada con los intereses del país”.