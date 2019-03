Jaime Nebot sobre ser presidente: “De eso hay tiempo para conversar”

Tras las elecciones seccionales, celebradas el domingo 24 de marzo, el aún alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se refirió a los resultados electorales alcanzados por el Partido Social Cristiano (PSC) durante una entrevista con un medio local, este martes 26 de marzo de 2019.

Quien ha administrado la ciudad por 19 años, fue cuestionado sobre cuántos alcaldes y prefectos alcanza y pierde el partido que dirige, a lo que él respondió: “El triunfo no es del PSC y aliados: es de un pueblo que privilegia la ideología de la prosperidad y un partido del Ecuador sobre cualquier otra ideología y sobre cualquier otro partido”.

Y continuó: “Hemos sacado 50 alcaldes en todas las regiones y ocho prefectos, pero fundamentalmente los votos de la gente que piensa así —aún en los casos donde no se ha ganado, que tuvieron votaciones enormes— significa convertirse en la primera corriente nacional de votos por larga diferencia”.

El líder de la alianza PSC-Madera de Guerrero también se pronunció acerca de una potencial candidatura a la Presidencia de la República en 2021.

Nebot aseguró que no aceptará “jamás ser candidato a presidente de la República si no me convenzo a mí mismo de que yo puedo ser mejor presidente que alcalde y que gobernador”. Sin embargo, concluyó la interrogante con un “de eso hay tiempo para conversar”.

El domingo ya había manifestado la necesidad de aplicar lo que llama ideología de la prosperidad en otras zonas del país; pero siempre resaltando que se trata de algo que se hablará “más adelante”.