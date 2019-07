Sonnenholzner: “La tabla del consumo de drogas debe revisarse, no sé si derogarse”

“La tabla (del consumo de drogas) es un tema que debe revisarse, no sé si derogarse”. Así lo comentó el vicepresidente Otto Sonnenholzner, luego de la inauguración del II Foro Nacional de Juventudes, que tiene como sede el Instituto Tecnológico Bolivariano en Guayaquil. Precisó que se trata de una postura personal.

El segundo mandatario informó que hay expertos analizando el tema, que está sobre la mesa del Acuerdo Nacional y que mal haría en tomar una decisión determinante cuando el aspecto está en discusión.

Este tema será parte de uno de los paneles del foro que inicia este miércoles 10 de julio y termina mañana. Según Sonnenholzner, la adicción es uno de los males que está afectando a los jóvenes que, a su criterio, requieren de valores que los fortalezcan para no tomar una decisión equivocada.

“Decirle sí a las drogas es una decisión equivocada, que no solo afecta a la persona sino a la familia. Antes de tomarla pensemos en la consecuencia”, dijo en el marco de la inauguración.

El evento contará con algunos paneles en los que se analizarán temas como democracia, seguridad, cambio climático y otros. El vicepresidente también invitó a los jóvenes a proponer ideas en el marco del evento y del Acuerdo Nacional.

“Cuando convocamos al Acuerdo no es para escuchar pedidos sino propuestas. No es lista de Papa Noel... Venimos con la apertura de un Gobierno que no quiere hacer proselitismo con ustedes... Se los digo con sinceridad. No estamos buscando votos sino el desarrollo del país”, indicó.

El vicepresidente también se refirió a la situación de la minería ilegal, específicamente lo sucedido en el sector de Buenos Aires, provincia de Imbabura, que ha derivado en amenazas a elementos militares y policiales.

Rechazó esas reacciones y dijo que estaban conscientes de las consecuencias de esa decisión. Sobre los desplazados debido a la incursión, en su mayoría extranjeros, dijo que se está analizando mecanismos legales.

“La mayoría son bienvenidos siempre que vengan a hacer actividades legales, los que no deberán enfrentar los procesos... Estamos viendo los mecanismos legales; pero no podemos permitir que vengan a hacer actividades ilegales”.