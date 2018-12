Gasolineras están autorizadas para aplicar nuevo precio de extra y ecopaís

Las estaciones de servicio están listas para aplicar el nuevo precio de las gasolinas extra y ecopaís anunciado la semana pasada, informó Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleos del Ecuador (Camddepe), el miércoles 26 de diciembre de 2018.

El decreto ejecutivo, que señala un incremento de 0,37 centavos de dólar, está firmado desde la semana anterior, y ya entró en vigor luego de su publicación en el Registro Oficial la tarde de este miércoles. La norma regirá para todos los sectores sin diferenciación.

Ello porque el Ejecutivo ha mencionado la posibilidad de un precio diferenciado para el sector del transporte de taxis, lo que ha generado incertidumbre pues la infraestructura de las estaciones de servicio no están adecuadas para eso.

Puntualizó que en las estaciones de servicio se despachará cada galón de las mencionadas gasolinas a nivel nacional a 1,85 dólares “a todo mundo” pues las herramientas tecnológicas con las que cuentan “no permiten diferenciar el precio para un mismo producto”, por lo que el Gobierno debe buscar una solución.

Señaló que inicialmente el Gobierno ofreció entregar “una compensación de 50 dólares” mensuales a cada taxista.

No obstante, luego se planteó la entrega de un cupo de 270 galones mensuales con base en una lista aún no revelada, según Erazo, quien no ve la manera en que ese combustible se pueda entregar con un valor diferente.

Considera que el Ejecutivo debe buscar la manera de aplicar el mecanismo “pues no pueden estar utilizando una infraestructura privada para cumplir un compromiso del Gobierno con los taxistas”.

Danilo, un taxista de la capital, Quito, comentó hoy que están en “la incertidumbre total” pues no tienen ninguna información sobre la manera en que se aplicará el precio diferenciado y se quejó de la falta de socialización en el tema.

La decisión sobre el nuevo precio de la gasolina más consumida se produjo después de que en agosto ya se suspendiera el subsidio de la gasolina súper.

El incremento en los precios de la gasolina de uso popular en el país es parte de unas medidas económicas anunciadas la semana pasada por el Ejecutivo, que han generado malestar en organizaciones como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que ha convocado a una acción de protesta.

“Los trabajadores hemos convocado una acción el 27 de diciembre por las medidas anunciadas por el presidente, Lenín Moreno, porque consideramos que eso atenta con la economía popular del país”, explicó José Villavicencio, presidente del FUT y de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE).

Asimismo han llamado a sus organizaciones obreras a declararse en asamblea permanente, al tiempo que han convocado en la segunda semana de enero una convención a nivel nacional para analizar entre los sindicatos los pasos a seguir el próximo año.

Además de la reducción en los subsidios de la gasolina extra y ecopaís, entre las nuevas medidas de ajuste presupuestario figuran la eliminación de 25.000 vacantes públicas y disminución del salario de altos cargos.