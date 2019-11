Nueva empresa pública gestionará el dragado del río Guayas

El Consejo Provincial del Guayas decidió, este lunes 18 de noviembre de 2019 aprobar, en segundo y definitivo debate, la ordenanza que regula la creación de la Empresa Pública Provincial de Dragado, Draguayas EP. Será esta la que gestionará no solo el dragado del río Guayas, sino de todos los ríos de la provincia sean o no afluentes del antes mencionado.

Con el voto unánime de los 21 consejeros provinciales presentes, se aprobó la creación de esta empresa pública y, además, designó a los alcaldes Wilson Cañizares, de Daule, y Pedro Orellana, de Marcelino Maridueña, como sus delegados ante el directorio de la nueva empresa pública.

▶ Lee también: El dragado fluye al otro concurso

“Yo hablo poco y hago mucho... El hecho de no insultar y gritar no significa que nunca hay tomado decisiones en mi vida y por eso Daule me eligió como su alcalde”, dijo Cañizares después de ser elegido como delegado durante la sesión en la que no participó el alcalde de Santa Lucía, Edson Alvarado, quien abandonó la reunión previa a la sesión en el despacho del prefecto Carlos Luis Morales, notablemente enojado.

▶ Lee también: El dragado destapó la olla sucia

Según Morales, el alcalde Alvarado tenía una reunión de la Asociación de Municipalidades del Ecuador a nivel regional y por eso no participó. “Aquí nadie se disgusta. Tiene un tema de AME Regional. Hubo un acuerdo y las cosas se hacen de manera democrática”, precisó.

Morales dijo que desde este martes sesionará el directorio que estará integrado, además de Cañizares y Orellana, por tres técnicos elegidos por él. “Este dragado no es que se va a hacer, se hará... Lo que queremos es gloria. Pasar a la historia... El Guayas nos recordará como los que sí hicimos los que prometieron otros”, dijo Morales.