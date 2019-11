Marcela Aguiñaga: “Una espalda desnuda no puede escandalizar a una sociedad”

El destape de la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, alcanza en Twitter hasta el momento 4 mil Me gusta, 1.100 comentarios de todo tipo y ha sido compartida 1.600 veces. La foto en la que muestra su espalda desnuda con la frase: “Podrán aprisionar nuestros cuerpos, pero no nuestras ideas” fue ideada por su equipo de comunicación y tomada la semana pasada en su departamento de Quito por el fotógrafo profesional Alberto Romo.

En el sitio solo estuvieron presentes su asesora Glenda Hungría, su asistente Marie Ugsha y el autor. Quiso emular a la cantante chilena Mon Laferte, quien hizo lo mismo el sábado 23 de noviembre de 2019, pero mostrando sus pechos, para denunciar e indignarse por el incremento de casos de violencia contra la mujer, cuyo día internacional se conmemoró el lunes 25 de noviembre de 2019.

En una entrevista con Expreso, Aguiñaga relata que “hicimos un escenario con una sábana blanca, me hice un moño y casi no tenía maquillaje”.

Indica que “la foto significaba romper mis propios paradigmas, mis propios estereotipos, desde el hecho de lanzarme a tomarme la fotografía, que elijamos una frase que tenga un contenido político... pero también una representación en un día que todavía tenemos que conmemorar las mujeres y llamar la atención del mundo cuando luchamos por eliminar la violencia contra nosotras. Ese era el desafío”.

La legisladora sostiene que estaba consciente de las reacciones que iba a generar. “Estaba preparada para ello. Primero la subí en Instagram, pero algunos amigos me animaron a que la pusiera en Twitter, por eso la subí un poco más tarde”.

Varios de sus detractores le recordaron su militancia en un movimiento liderado por el expresidente de la República, Rafael Correa, cuyo discurso machista generó más de un malestar.

Al respecto, Aguiñaga se defiende y asegura que integra Revolución Ciudadana, “no porque sea machista, sino porque creo en conceptos y principios en temas de justicia social, así como Rafael tuvo sus excesos al comunicarse de manera inadecuada sobre las mujeres, también lo han hecho otras organizaciones políticas”. Sobre los demás, ella reflexiona: “Todavía tenemos una sociedad que se escandaliza por la espalda de una mujer desnuda y no cuando a su vecina la muelen a palos y nadie es capaz de llamar a la policía”.

Lo que más llamó su atención fue la cantidad de opiniones “crueles que vienen de mujeres feministas, que han estado en la lucha por nuestro derecho a la igualdad”.

Al final, ella consiguió lo quería: “Que la gente hable de una política que está comunicando diferente, que dice cosas nuevas, que ha madurado siendo tolerante con otras formas de opinar”.

Muchos la retan a que hiciera otra gráfica, pero de frente, como Mon Laferte, pero ella dice que aún no está lista.

“Para mí era romper mis propios paradigmas, a pesar de que la gente crea que soy una persona muy extrovertida, no lo soy, soy bastante tímida y eso se puede ver desde como me visto, porque no soy una mujer que muestra”.

La asambleísta deja un mensaje para quienes cuestionan este tipo de manifestaciones. “Les diría que las protestas son para generar conciencia colectiva, que el mundo tiene que ser más tolerante, que una espalda no puede escandalizar a una sociedad donde se violentan todos los días a las mujeres, que nos insultan, que en política no solo se nos aprisiona por nuestras ideas, sino que se nos etiqueta de muchas cosas, ese el mensaje que les doy, que se escandalicen por eso”.

Desde su labor legislativa, Aguiñaga está pendiente del debate acerca de las reformas al Código de la Democracia. Ella dice que no quiere que les regalen nada por el hecho de ser mujeres, sino ser tratadas con igualdad. “Las organizaciones políticas siguen siendo machistas, las listas están lideradas por hombres. Hay un gran desafío en temas de paridad. Mi apuesta es que podamos crear conciencia al respecto”, concluye.