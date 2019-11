La Fiscalía investigará a supuesto notario por agredir a vigilantes

El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, manifestó vía Twitter que se tomarán las medidas necesarias para frenar este tipo de violencia contra la autoridad.

La ministra Romo aprobó las acciones del gobernador y aclaró que no conoce al supuesto notario: “Bien que @GoberdelGuayas impulse acciones para sancionar a ciudadano que falta al respeto a los agentes; ya que además me menciona, aclaro: a) no lo conozco; b) es una institución distinta a Policía; c) aún de darse a y b, que nadie cuente conmigo para evadir la ley”, escribió la funcionaria en la misma red social.