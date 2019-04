Freddy Carrión es el nuevo Defensor del Pueblo

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio designó a Freddy Carrión como nuevo Defensor del Pueblo, en reemplazo de Gina Benavides, este miércoles 10 de abril de 2019. La votación estuvo matizada por las acusaciones en contra del candidato seleccionado por violencia de género.

En su voto razonado, el vocal Pablo Dávila argumentó, entre otros aspectos, que existía una sentencia absolutoria a favor de Carrión. “En este caso se debe garantizar el derecho a la defensa y el principio de la cosa juzgada... Entrar a valorar los hechos o las pruebas no solo afectaría el principio de independencia judicial sino que afectaría la inocencia declarada por autoridad competente”, motivó Dávila, quien votó a favor del candidato.

De la misma manera votaron los vocales Xavier Zavala, Miriam Félix, Luis Macas y Luis Hernández. El vicepresidente Eduardo Mendoza se abstuvo, mientras que el presidente Julio César Trujillo votó en contra.

Trujillo dijo que no podía desconocer la gravedad de la queja contra Carrión y que produjo manifestaciones de mujeres en los exteriores de la sede del Consejo en Quito. “Por las llamadas telefónicas que me han hecho y los documentos que me han remitido no puedo estar a favor del candidato”, argumentó el titular del organismo transitorio.

La sesión siguió con la resolución de las impugnaciones en el concurso a jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Fueron negadas siete impugnaciones y aceptada una en contra de la candidata María de los Ángeles Bones, por lo que quedó fuera del concurso.

Inmediatamente fueron designados como nuevos jueces titulares Ángel Torres, Joaquín Viteri y Fernando Muñoz, siendo los tres mejores puntuados del proceso, que reemplazarán a los que vienen actuando como temporales.

Sobre el concurso para el titular de la Superintendencia de Bancos, el pleno del Consejo aprobó parcialmente el informe técnico en el que recomendó aceptar una impugnación en contra de la candidata Ruth Arregui y descartar otras dos objeciones. La audiencia pública de impugnación será el viernes a las 11:00.