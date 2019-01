Gobierno desclasifica información sobre declaraciones de Moreno en sesión de Cosepe

En la que fue la primera sesión de 2019 del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe), este jueves 3 de enero, se desclasificó el texto completo con las declaraciones del presidente Lenín Moreno durante la sesión número 20 de esa entidad, tras el secuestro y homicidio del equipo periodístico de El Comercio.

De esa reunión, que tuvo lugar el 17 de abril de 2018, cinco días después del asesinato de los integrantes del diario capitalino —y en la que el primer mandatario se refirió a la situación en la frontera norte— se filtró una grabación que Moreno ha tildado como descontextualizada.

En la sesión de este jueves del Cosepe, celebrada en el Palacio de Carondelet, el gobernante reiteró su deseo de esclarecer el asunto. Se refirió al artículo publicado por La Posta, bajo el título de Informe Especial sobre la situación del equipo periodístico de El Comercio, en que se hizo público un fragmento de su intervención.

Moreno indicó que “en un medio de comunicación digital salió hace unos 15 días aproximadamente una información distorsionada, sacada completamente de contexto en la cual supuestamente yo manifestaba de que no se debía haber hecho absolutamente nada con respecto a la liberación de los periodistas de diario El Comercio, lo cual es absolutamente mentira”.

Asimismo, indicó que la desclasificación del texto completo debe ser “un llamado adicional para que, al mismo tiempo que la prensa reclama libertad de expresión”, los medios también sean “corresponsables” con la información que dirigen a la ciudadanía.

Según un comunicado de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, solicitó a la Fiscalía General del Estado premura para investigar quién filtró el audio, porque es un “delito grave que no se puede concebir en organismos de alto nivel, como es el Cosepe”.

El texto del audio desclasificado es el siguiente, según publicó la Secom:

En primer lugar, porque estamos tratando de una persona que no cumple los compromisos, independientemente de que, además, es un criminal y un narcotraficante, es un asesino. Nosotros habíamos cumplido a cabalidad todos los compromisos que habíamos acordado, entre esos la desmovilización de las tropas temporalmente y, entre esos, pues, acelerar los procesos judiciales, en los cuales, pues nuestras estimadas autoridades judiciales fueron bastante colaborativas, y les agradezco por ello.

Estábamos a punto casualmente el día de hoy, de tener todos los elementos en orden como para poder liberarlos. Lo cual ya entiendo que a más de uno ya les causaba mucho escozor y a mí también. Porque a los que estaban liberando eran criminales de la misma calaña.

Pero, sin embargo, en virtud de la vida, del derecho a la vida de los compañeros y hermanos periodistas, nosotros estábamos dispuestos como lo manifesté a hacer cualquier tipo de sacrificio, sin embargo no cumplieron, no cumplió a mí me da la sensación, como dices tú, ya lo manifesté antes, de que lo único que quiso es ganar tiempo para acomodarse adecuadamente en un sitio desde el cual pueda manejar, para él la situación.