El CNE inicia entrega de certificados de votación definitivos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició la entrega de los certificados de votación definitivos a los ciudadanos que no votaron en las elecciones seccionales del 24 de marzo pasado.

El organismo convoca a las personas a que acudan a cualquiera de las Delegaciones Electorales en las 24 provincias del país con la copia de la cédula de identidad. El trámite es personal.

Para quienes cuentan con una justificación por no haber acudido a sufragar en las comicios pasados, deberán adjuntar la siguiente documentación dependiendo de los casos:

• Certificados médicos, si la inasistencia se debió a problemas de salud.

• Pasaporte o certificado migratorio, si no estuvo en el país durante la jornada electoral.

• Un documento de respaldo, si no acudió a votar por una calamidad doméstica.

No obstante, para quienes no justifiquen su inasistencia a sufragar, deberán pagar una multa equivalente al 10 % de una remuneración mensual básica unificada, es decir, 39,40 dólares, según el artículo 292 del Código de la Democracia.

Ese apartado también establece una sanción económica del 15 % de un salario básico (59,10 dólares), a quienes no acudieron a integrar las Juntas Receptoras del Voto. Esto quiere decir que los ciudadanos que no sufragaron y además no integraron la Junta Receptora del Voto deberán pagar una multa total de 98,50 dólares.

Las personas que requieran retirar sus certificados de votación por pérdida o robo, no deberán cancelar ningún valor, informó el organismo electoral.