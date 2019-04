El caso Gabela sigue en el limbo

De nada ha servido hasta el momento el trabajo de la comisión parlamentaria para investigar el asesinato del general Jorge Gabela. Desde noviembre del año pasado, cuando su informe fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, la Fiscalía no ha dado un paso para acoger sus recomendaciones.

“Y los implicados —dice el abogado de la familia, Ramiro Román— se están fugando”. Este martes, los legisladores que integraron esa comisión hicieron un llamado a la nueva fiscal, Diana Salazar, para que reactive las investigaciones. ¿Todos los integrantes? No, faltó la correísta Marcela Aguiñaga.

La lista de preguntas sin respuestas sigue intacta, a pesar de las pistas que la comisión parlamentaria puso en conocimiento de las autoridades judiciales y los organismos de control. El socialcristiano César Rohón planteó algunas: ¿Qué pasó con el tercer informe del perito Meza, donde se establecía los nombres de los presuntos autores intelectuales del asesinato y que desapareció misteriosamente del Ministerio de Justicia?, ¿por qué no se ha iniciado el análisis patrimonial de los altos militares involucrados en la compra irregular de los helicópteros Dhruv?, ¿por qué no se ha avanzado en la protección de los testigos?, ¿por qué no se ha seguido la pista de la empresa Sumil y las offshores vinculadas los Panamá Papers y el negocio de las armas?

Para aclarar estas cuestiones, la comisión —que estuvo presidida por el oficialista César Litardo— ofició a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, para pedir la comparecencia de los titulares de la Contraloría, la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero. Esa reunión, que probablemente sea reservada para no violar el secreto de sumario de los casos que se encuentran —al parecer detenidos— en indagación previa, “deberá concretarse máximo la próxima semana”, dijo Litardo. Una nueva comisión ocasional puede ser necesaria para dar seguimiento al desarrollo del caso.

Algo más hicieron los integrantes de la comisión: un llamado público a la nueva fiscal para que dicte medidas cautelares a los involucrados en el crimen del general Gabela. “Tenemos conocimiento de que a raíz de la intervención de la UAFE en el tema de cuentas —dijo Jeannine Cruz, de CREO— varios generales ya no están en el país. Resulta preocupante que, existiendo un informe de la Asamblea, no se haya tomado medidas para evitarlo”.

Mientras tanto, el abogado de la familia Gabela, Ramiro Román, anunció que en los últimos días han multiplicado sus contactos con las autoridades para lograr la reactivación de investigaciones. Todavía están a la espera de una respuesta del presidente Lenín Moreno, a quien solicitaron una reunión para tratar el tema.