José Valencia: “Se sacó a un funcionario por trabajar para Assange”

El ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, confirmó este lunes que se “sacó” de la Embajada de Ecuador en Londres a un diplomático que estaba trabajando para Julian Assange, asilado en la sede desde 2012.

“Lo que hemos hecho nosotros es cambiar el personal de la Embajada. Lo hemos renovado porque hemos encontrado cuestiones que no eran las más adecuadas”, informó Valencia durante una entrevista radial. Aseguró que se detectó que el funcionario era cercano al fundador de Wikileaks, en términos personales.

“Le contratamos y le pagábamos como funcionario de la Embajada y trabajaba de una manera muy cercana a él (Assange) y eso no es correcto. Los funcionarios de la Embajada —de toda Embajada no solo de esa— deben responder exclusivamente al Estado ecuatoriano. Para eso están enviados por el Estado ecuatoriano y no para representar intereses ajenos”, afirmó.

El canciller advirtió que no se trata del anterior Embajador: “no me refería al embajador (Carlos) Abad, y no quiero decir el nombre del funcionario porque eso forma parte de nuestro trabajo”.

Sobre la situación de Assange en la embajada, Valencia dijo que sigue siendo la misma. Desmintió los rumores sobre el retiro del asilo diplomático que mantiene desde 2012; sin embargo, reiteró que Ecuador tomará una decisión de “manera firme y sin pedir autorización a nadie”.

Asimismo, anunció que al margen de las acciones que está llevando Naciones Unidas, sobre la filtración de información personal del presidente Lenín Moreno, Ecuador se reserva el derecho a llevar su propia investigación para determinar cómo surgió esta filtración.

Este lunes además presidió la III Ronda de Técnica Internacional sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en las Américas. Valencia indicó que desde 2008 hasta la presente fecha han ingresado al país más de un millón de venezolanos.

Se tiene registro de que 250.000 se han quedado, “aunque esta cifra podría subir a 300.000 por los no registrados”, enfatizó el ministro.

Señaló que se han entregado oficialmente 105.000 visas a ciudadanos venezolanos, que han salido de su país por la crisis económica y humanitaria que atraviesa.

“Ecuador espera que la crisis en Venezuela encuentre una solución pacífica llamando a elecciones libres y democráticas”, sentenció.