CAL declara nulo proceso de designación de autoridades en dos comisiones

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), con el voto de la mayoría de sus miembros, declaró nulos los procedimientos de elección de autoridades en las comisiones de Educación y de los Trabajadores.

El asambleísta Patricio Donoso señaló que en Derecho Público solo se puede hacer lo que está escrito y en el caso de la comisión de los Trabajadores no está escrito que pueda presidir la primera sesión alguien que no está primero en el listado aprobado por el plenario. Para el caso de Gobiernos Autónomos, una petición de sanción para el legislador Héctor Yépez no ha lugar porque no la presidió quien debía hacerlo.

La resolución fue que el plenario legislativo en uso de su derecho tome la decisión en las tres comisiones que presentaron inconvenientes en las designaciones de sus miembros.

Otra de las resoluciones fue que se amplíe el plazo de las mesas de Tránsito y Transporte y de los Desaparecidos.

La legisladora Rina Campain indicó que se escuchó el informe jurídico y se decidió anular lo actuado en las tres comisiones. Insistió que en esos casos no se cumplió lo que dice la ley.

Recalcó que no se siguieron los procedimientos adecuados para la designación de Vicente Taiano.