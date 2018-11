Alexis Mera se refiere a uso de aviones presidenciales

El exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, llegó a la Fiscalía General del Estado, en Quito, para revisar expedientes en varios casos, entre ellos, los abiertos en contra del expresidente Rafael Correa, este jueves 28 de noviembre de 2018.

Desde los exteriores de la Fiscalía, exfuncionario de la administración de Correa se refirió a las supuestas irregularidades detectadas en el uso de los aviones presidenciales.

Mera dijo que “lo que se ha hecho es una comunicación previa de resultados de la Contraloría” y continuó: “técnicamente a mí no me preocupa porque lo que se dice es que no están autorizados los vuelos; pero sí hubo los vuelos”.

Esto en respuesta a conclusiones preliminares a las que habría llegado el ente de control acerca del uso de los aeroplanos Legacy 600 y Falcon 7X, los de Tame y de Petroecuador en un total de 261 viajes internacionales.

Explicó que el exmandatario, quien actualmente reside en Bélgica, “se fue de giras a visitar universidades, a cambios de mando... Toda la gente del presidente en función de los intereses del país”.

Según Mera, el hecho de que no ha sido autorizado “será culpa de algún funcionario de Fuerzas Armadas que no cumplió un tema estrictamente administrativo de notificar”. Pero —argumentó— “el hecho de que haya habido vuelo y que fue por los intereses del país está inobjetado”.

Además, se refirió viajes que habría realizado Lenín Moreno mientras se desempeñó como vicepresidente: explicó que existirían seis vuelos del actual gobernante que aparecen como no autorizados.

“Pero eso no significa que no se haya volado por los intereses del país; el entonces vicepresidente también salía del país por los temas de discapacidades”, señaló.

Sobre vuelos a paraísos fiscales

“Todo esto de paraísos fiscales es también un error porque los aviones paran a hacer escalas técnicas cuando van a Europa”.

Lo ejemplificó comentando que el Legacy debía hacer paradas en África, porque según indicó no tenía suficiente capacidad de combustible: “tenía que parar en Cabo Verde, en Guinea: eso era muy común; o parar en Panamá para ir a Estados Unidos”.