Ecuador, aún en la cola de la participación electoral de la comunidad LGBTI

La elección de la primera mujer lesbiana como alcaldesa de Bogotá, la capital colombiana, fue una de las sorpresas del proceso electoral del pasado domingo en el país vecino.

Claudia López se suma a una lista de dignidades electas por el voto popular en todo el mundo que son parte de la población LGBTI: el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel; la exprimera ministra de Islandia, Jóhanna Sigurðardóttir; el diputado venezolano, Rosmit Mantilla; la senadora colombiana, Angélica Lozano, por citar algunos ejemplos.

Ecuador, en esa lista de países, se está quedando en la cola. Hasta el momento, de lo que existe registro, los ecuatorianos eligieron en 2017 a su primera asambleísta alterna integrante de esa población, Diane Rodríguez, una mujer trans.

Sin embargo, el país junto a Paraguay, Guyana y Surinam son los únicos del cono sur de América que no han elegido a una dignidad principal perteneciente a esa comunidad, por lo menos de lo que se conoce porque en el caso ecuatoriano no existe un registro oficial con esa información.

Ecuador está a un poco más de un año de volver a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y renovar a la Asamblea Nacional. Seguramente surgirán candidatos de este grupo social y de otros en busca de un espacio político, pero qué tan preparados están los ecuatorianos para elegir a su primera dignidad principal miembro de la población LGBTI.

EXPRESO conversó con el activista Danilo Manzano, director de Diálogo Diverso, para tratar esa y otras cuestiones.

¿Qué tan listo están los ecuatorianos para votar por un candidato (a) abiertamente de la comunidad LGBTI?

Primero, Ecuador tiene una necesidad enorme de encontrar gente con probidad para cargos de elección popular, independientemente que sea o no de la comunidad LGBTI. Es una pregunta bastante fuerte, porque en esta sociedad que aún le tiene miedo a la diferencia siempre habrá un pero que le pongamos a una persona... En caso de Ecuador hemos tenido oportunidad y hemos participado en comicios pero en desigualdad de oportunidades.

¿Qué tanto pesa en el votante ecuatoriano el hecho de que un candidato sea de la comunidad LGBTI o no al momento de sufragar?

- El ecuatoriano ya ha votado por candidatos de la comunidad, pero no muy visibles en cuanto a su orientación sexual. Esto ha sido promovido por la discriminación. Muchos candidatos han preferido mantener en bajo perfil su orientación sexual por miedo a que pueda generar un rechazo dentro del proceso electoral. Lo importante es estar seguros de que la persona que va a participar tenga el conocimiento, la madurez, tenga un liderazgo político para afrontar profesionalmente el cargo. Las sociedades han ido reflexionando de mejor manera en el mismo modo en el que las personas son más visibles. No podemos esperar tener personas LGBTI en proceso electorales si no somos visibles de entrada y si no somos transparentes.