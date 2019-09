Caso Valdiviezo: Ausencia de abogado postergó audiencia contra sospechoso

El juez de Garantías Penales del Guayas, Reynaldo Cevallos, postergó para el próximo 18 de octubre, la audiencia de formulación de cargos en contra de un nuevo sospechoso de la muerte del periodista Fausto Valdiviezo Moscoso, asesinado el 11 de abril de 2013, en el norte de Guayaquil.

El servidor judicial tomó esa decisión tras la ausencia del abogado particular del investigado, quien envió un escrito mediante el que pide el diferimiento de la diligencia, pues no podría asistir por problemas de salud. La audiencia estaba prevista a las 10:00 de este viernes, en una de las salas de audiencias de la Unidad Judicial Penal Norte No. 2 Albán Borja.

El fiscal Édgar Escobar, quien investiga el caso, acudió con los 31 cuerpos que forman parte de este nuevo expediente, que se abrió por el delito de asesinato, con el que se busca dar con el al autor intelectual del crimen del comunicador, quien fue baleado en la ciudadela La Atarazana.

Los nuevos indicios apuntan a una persona allegada a la familia de Valdiviezo por aparentes motivos pasionales. Algo que fue rechazado por el hijo del comunicador, quien considera que se está desviando la verdad.

“Han sido seis años de pura impunidad, desde el primer día se dio nombres de quien fue el único enemigo de mi padre, muchas personas lo nombramos y el día de hoy, literalmente, lo han desviado del proceso...”, dijo Fausto Valdiviezo hijo.

En respuesta, el fiscal Escobar pidió que la familia colabore con la Fiscalía y “presente, obviamente, todo lo que tenga en contra del señor (...) para vincularlo. Ellos dicen de boca, pero que presenten no solo versiones sino pruebas para poder afirmar que el (...) fue el autor mediato”.