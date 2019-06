Carlos Pérez deberá comparecer y dar los nombres de asambleístas que le pidieron cargo

Con un rechazo generalizado de parte de los asambleístas de todas las bancadas por las declaraciones del Ministro de Energía, Carlos Pérez, que afirmó que hay parlamentarios que le piden cargos públicos, 100 de 100 asambleístas presentes resolvieron que se convoque a comparecer al funcionario para que de los nombres de los legisladores que le llamaron a pedir los puestos.

Todos criticaron el hecho de que se generalice y se ponga en duda la integridad de los parlamentarios y que la imagen de la como institución se ve afectada. Así como que ahora Carlos Pérez diga que él no tiene grabado y pruebas de quiénes le llamaron.

Ante esta realidad, a más de pedir la comparecencia del Ministro de Energía, en la resolución se incluyó una propuesta del asambleísta, Roberto Gómez (CRE), quien dijo que si no da los nombres se pueda seguir las acciones legales en contra Pérez.

El tema se retomó cinco días después de que la propuesta sea presentada por la asambleísta Soledad Buendía (RC). Ella recordó que la Ley Orgánica de la Función Legislativa prohibe a los asambleístas gestionar nombramientos de cargos públicos y que quien incumpla esta disposición perderá la calidad de legislador, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales a las que hubiere lugar.

Dijo que el Ministro Pérez no puede ir a la Comisión de Desarrollo Económico a asegurar que hay “asambleístas que le piden cargos” para ahora salir a decir que no tiene grabaciones y no tiene nombres.

Los funcionarios tienen la obligación de denunciar y combatir todo acto de corrupción, que constituye el abuso del poder en el ejercicio de un cargo en beneficio propio o de sus afines, por ello procede el llamado al Ministro”, sostuvo el asambleísta Henry Moreno (CREO).

De su parte, el asambleísta Fausto Terán (AP), sostuvo que la Constitución faculta a la Asamblea fiscalizar los actos del Ejecutivo y requerir información que considere necesario, por ello estima pertinente que acuda el Ministro Pérez y de los nombres de asambleístas que presionan cargos públicos.

“El Ministro no puede manchar el nombre de los asambleístas, razón por la que tiene que venir a dar los nombres de quienes le habrían llamado a pedir cargos en las empresas eléctricas”, aseveró el asambleísta Freddy Alarcón (BIN).

La fecha para la comparecencia del Ministro Pérez está en manos del presidente de la Asamblea, César Litardo, quien la debe fijar. Los asambleístas esperan que sea lo más pronto posible.