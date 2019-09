Veto parcial del Ejecutivo podría incluir aborto no punible en el Código Penal

Ahora la pelota está en la cancha del Ejecutivo. Los legisladores del oficialismo ven como una posibilidad que la despenalización del aborto por violación sea parte del Código Orgánico Integral Penal (COIP), a través del veto a las reformas que haga el presidente de la República, Lenín Moreno.

El primer mandatario tiene 30 días de plazo para vetar o sancionar las reformas al COIP, que será enviado en las próximas horas. La presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, considera que es posible que el Ejecutivo se pronuncie al respecto, considerando que fue un tema tratado durante el primero y segundo debate.

Deja claro que la normativa para la aprobación de leyes determina que el jefe de Estado está impedido de incluir temas que no hayan sido tratados por la Asamblea Nacional.

Peña cree que el presidente Moreno deberá evaluar las reacciones que se han registrado en el país tras la decisión del martes 17 de septiembre de 2019. El mandatario podría “corregir la decisión que se ha tomado”.

Los sectores de mujeres que promueven la despenalización también piden a Moreno que haga “valer su rol de colegislador y que el veto parcial incluya el aborto no punible”.

María Dolores Miño, representantes de organizaciones de los Derechos Humanos, cree que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de incluir el tema y “corregir” lo hecho por una mayoría legislativa.

Esta esperanza aumenta considerando la posición que tiene la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien este miércoles expuso, a través de redes sociales, su apoyo a la despenalización.

Criterio que no es compartido por el asambleísta de CREO, Héctor Yépez. En sus redes sociales escribió que el Ejecutivo no puede agregar el tema porque no fue aprobado. Asegura que el presidente de la República solo puede pronunciarse sobre los textos aprobados y enviados por la Asamblea.

De acuerdo con lo que estipula la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de existir el veto parcial del Ejecutivo, el pleno de la Asamblea necesita 70 votos para allanarse y 91 votos para insistir en los textos aprobados por los parlamentarios.