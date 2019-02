Ecuador amanece con una serie de fuertes sismos

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias puntualizó que los sismos se sintieron “de manera fuerte” en las provincia de Azuay, Cañar, Guayas, Manabí, Loja, El Oro, Santa Elena, Bolívar y Zamora Chinchipe.

De acuerdo al Instituto Geofísico, a las 06:23 hora local ocurrió un nuevo temblor, de 3,87 a 32,31 kilómetros de profundidad y a 147,91 kilómetros de Macas.

El Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) informó de que hubo evacuaciones en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe y que equipos de respuesta realizan al momento inspecciones de estructuras o alertas.

Residentes de algunas ciudades salieron a las calles por los sismos, sobre los cuales tampoco hay aún informes sobre víctimas o algún daño material.

Y a las 05:40 hora local ocurrió otro sismo, de 5,9 grados en la provincia costera del Guayas a una profundidad de 34,41 kilómetros, a 18,25 kilómetros de la ciudad de Guayaquil.

El mencionado temblor se dio a 2,31 grados de latitud y a 80 grados de longitud, y según Gestión de Riesgos el evento se sintió en las provincia de Guayas, Manabí, Azuay, Bolívar, Tungurahua y Santa Elena.

En Cuenca el movimiento fue largo y fuerte, con tres réplicas seguidas. La fuerza obligó incluso a que el personal de guardia del Sistema Integrado de Seguridad Ecu-911, evacuen el edificio. Fue prácticamente una hora de nerviosismo y con personas más despiertas que de costumbre. Fue entre las 05:17 y tras el primer movimiento de tierra, que los cuencanos despertaron muy asustados, aunque no salieron de sus viviendas, a través de los teléfonos celulares y las redes sociales se comunicaron con sus familiares y amigos para conocer el estado en el que se hallaban. No hubo mayores novedades. A 06:13, al retorno del personal del Ecu-911, se dio a conocer que no había llamadas telefónicas sobre daños materiales y desgracias personales, salvo la información desde el cantón Sígsig, sobre la caída de parte de un muro patrimonial del cementerio de la localidad, pero sin heridos en Azuay.

En Guayaquil, una vivienda ubicada en las calles Sucre y Antepara presentó afectaciones en su fachada. El inmueble, según indicaron moradores del sector, se encuentra deshabitada.

Asimismo, en Babahoyo (Provincia de Los Ríos), el ECU-911 informó sobre 1 vivienda de caña está de lado y 1 persona con taquicardia, producto del susto por el movimiento telúrico. En Buena Fe, 1 vivienda con personas atrapadas por puerta trabada. En Vinces, 1 vivienda de cemento con fisuras. En Montalvo, 1 persona herida por evacuación. Vinces: 1 persona herida por evacuación.

Tras un recorrido con la campaña social ‘Las Manuelas’ por Pascuales, el presidente Moreno se refirió a lo sucedido hoy de mañana, indicando que hasta ahora no hay heridos de gravedad. “Se activaron los mecanismos de emergencia y se ofrecerá nueva información cada dos horas”.