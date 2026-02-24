Expreso
  Economía

Luis Cabezas-Klaere
El superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Luis Cabezas-Klaere.Cortesía

Superintendencia aprueba concordato y 440 familias recibirán terrenos de Terrabienes

Luego de más de un año de audiencias y mediación, se alcanzó un acuerdo dentro del proceso concursal del caso Terrabienes

El Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Luis Cabezas-Klaere, suscribió la resolución mediante la cual se aprueba el acuerdo alcanzado dentro del proceso concursal de URNOSA S.A., Urbanizadora del Norte, conocida comercialmente como Terrabienes. La firma se realizó el pasado 20 de febrero de 2026.

La decisión permitirá que 440 familias reciban finalmente sus terrenos, tras años de incertidumbre y espera.

El proceso concursal de URNOSA S.A. inició en 2019, pero durante varios años no logró consolidarse ni ofrecer una solución definitiva a los perjudicados. Con la actual administración, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros asumió un rol más activo, convocando audiencias y promoviendo espacios de mediación entre las partes involucradas.

Herramienta para destrabar procesos complejos

Según la entidad, el acuerdo es el resultado de más de un año de trabajo técnico y jurídico, en el que se impulsó el diálogo entre acreedores, personas naturales, jurídicas e incluso instituciones financieras. Durante este tiempo se realizaron audiencias para la calificación y verificación de créditos, respetando el orden de prelación establecido en la normativa vigente y garantizando el derecho a la participación de todos los acreedores.

Gracias a este proceso de conciliación, las 440 familias afectadas lograron alcanzar un consenso definitivo junto con los demás acreedores, lo que marca un hito dentro del concurso y abre la puerta a la ejecución del acuerdo aprobado.

Desde la Superintendencia se destacó que este resultado evidencia la importancia de la mediación como herramienta para destrabar procesos complejos y construir soluciones en beneficio común. Con la aprobación del concordato, se da paso a la etapa de cumplimiento, que permitirá materializar la entrega de los terrenos y cerrar uno de los casos inmobiliarios más sensibles de los últimos años.

