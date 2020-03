Ecuador debe pagará hoy $ 324 millones por concepto de un bono soberano que vence hoy, en medio del pedido de la Asamblea y economistas de no pegar la deuda para afrontar la crisis sanitaria causada por el COVID-19.

Ayer, a través de una rueda de prensa virtual, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, señaló que hoy se cancelará el bono para tener acceso a financiamiento por $ 2.000 millones. “Si el Ecuador tiene que afrontar una crisis de esta magnitud sin acceso a fuentes de financiamiento internacional esto será prácticamente imposible”, dijo Martínez.

De los $ 2.000 millones, $ 500 millones corresponderán al Fondo Monetario Internacional (FMI) y $ 500 millones más a tres organismos multilaterales: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF. A eso se suma $ 1.000 millones de deuda bilateral con China.

El titular de la cartera de Estado aseguró que se acogerán al periodo de gracia del pago de intereses de los bonos 2022, 2025 y 2030 para dejar de pagar por unas semanas $ 200 millones, para poder destinar esos recursos al Ministerio de Salud.

El domingo en la noche, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, junto con los jefes de bancada emitieron un comunicado en el cual piden al Gobierno destinar los recursos necesarios al sector salud para afrontar la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Además, plantean la necesidad de que se suspenda el pago de la deuda a los acreedores del Estado. La mañana de ayer, tras el comunicado del Legislativo, los mercados internacionales se pusieron nerviosos. Ello se vio reflejado en la caída de los precios de los bonos soberanos.

Cerca de las 08:30 de ayer, según la agencia Bloomberg, el precio de los bonos en dólares de Ecuador cayeron de precio. Por ejemplo, los bonos de Ecuador por $ 3.000 millones con vencimiento en 2028 cayeron 2,5 centavos y se situaron en 30,7 centavos, lo que elevó el rendimiento o riesgo país en 211 puntos básicos.

No obstante, actores de los mercados internacionales confían que Ecuador cumpla hoy con el pago de su deuda, pero las dudas surgen con lo que pueda ocurrir después.

La crisis del coronavirus para Ecuador vino acompañada con el desplome del precio del petróleo, uno de los principales ingresos para el gasto del Estado. Ayer, el precio del barril de WTI (West Texas Intermediate), referencial para el crudo ecuatoriano, se situó en $ 21,94 y si se le resta el diferencial o “castigo” ($ 7 u $ 8) el valor ya es inferior a los costos de producción.

Para Fernando Posadas, analista de Medley Advisors, multinacional que se dedica a la investigación de análisis económico y geopolítico para inversionistas, aseguró a EXPRESO que en el mercado internacional poca gente cree que Ecuador no pagará su deuda hoy.

Según Posadas, las palabras del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, han tranquilizado a inversionistas. “Desde el punto de vista externo no se siente el riesgo inmediato”, dijo Posadas.

Tras el desplome del precio del petróleo, el Gobierno anunció algunas medidas económicas para afrontar la situación. Entre ellas, se mencionó líneas de crédito que se están negociando por $ 2.000 millones, cuyos desembolsos se esperan para fines de este mes o inicios del próximo. Es de dinero puede ayudar a cumplir compromisos pendientes.

Martínez ha señalado que el Gobierno honrará el pago de la deuda, cuya cifra a cancelar este mes asciende a los $ 1.200 millones. El titular de economía y Finanzas ha mencionado que el Gobierno cumplirá, pese a que los montos a cancelar en este mes corresponden a deuda contratada por el anterior Gobierno.

El bono 2020 fue colocado en 2015 por el gobierno del expresamente Rafael Correa en dos tramos de $ 750 millones. El año pasado, el Gobierno recompró $ 1.245 millones de esos bonos a través de la emisión de nueva deuda que debe ser pagada en 2029. El monto restante es el que se debe cancelar hoy.

La pregunta es qué viene después. “Afuera hay muchas preguntas sobre Ecuador, pero creo que las preguntas se están concentrando en los pagos que tiene que hacer en 2022”, dijo Posadas.

¿Qué hubiera pasado si Ecuador no pagaba hoy su deuda como lo aconseja la Asamblea y economistas? Para Santiago Mosquera, director de USFQ Business School, la medicina hubiera sido ser peor que la enfermedad si se opta por ese camino. Si Ecuador entraría hoy en ‘default’, se le cerrarían las puertas de financiamiento que actualmente necesita para afrontar la crisis. Incluso, dijo Mosquera, puede comprometer acceso a dinero de organismos multilaterales.

“Si Ecuador decide no pagar, las consecuencias serían bastante complicadas (...) Sería una irresponsabilidad no pagar. Me alegro mucho que Ecuador hizo su operación de manejo de pasivos el año pasado”, añadió Mosquera.

El Consejo de Participación Ciudadana también pidió ayer al Gobierno evaluar el pago de la deuda externa. El Pleno de esa institución resolvió instar al presidente Lenín Moreno a “declarar la moratoria en el pago de la deuda externa”. La entidad sugiere que el Gobierno debe comprar equipamiento y adecuar hospitales.

La semana pasada, el Foro de Economía y Finanzas Públicas, conformado por exministros de finanzas y analistas económicos, y el Grupo Cívico Bicentenarios proponen al Gobierno Nacional 12 medidas.

Una de las principales acciones que sugiere el grupo es suspender selectiva y temporalmente el servicio de la deuda pública, mientras esta es reestructurada.

Se debe empezar por detener el pago de más de $ 1.230 millones de deuda externa, previsto para este mes, apuntan. La propuesta, realizada por exfuncionarios como Marcos Flores, Carlos Julio Emanuel, Francisco Swett, Francisco Huerta, entre otros, defiende firmemente que las deudas públicas y privadas de Ecuador deben honrarse. Pero ante la actual situación de apremio nacional y de apremio en la economía mundial y nacional, el grupo considera que “se vuelve éticamente imperativo y económicamente imprescindible, utilizar en esta hora la única variable de ajuste efectivo que tiene el país”.

El mal historial pesa

La fama de mal pagador de Ecuador es un riesgo adicional. Si el país no cumple con el pago entraría en ‘default’ por novena ocasión, aseguró Mosquera y ello complicaría aún más, en el corto y mediano plazo, el acceso a crédito para el país.

La última vez que Ecuador pagó puntualmente una deuda de bonos soberanos fue en 2015. En ese entonces se pagó $ 650 millones. La transferencia fue considerada histórica porque Ecuador nunca ha pagado a tiempo su deuda.