2,8 millones de trabajos son vulnerables a la Inteligencia Artificial en Ecuador

¿Qué impacto puede tener la Inteligencia Artificial Generativa (GenIA) en el mercado laboral ecuatoriano? Ya hay una idea de lo que implicaría el despliegue de nuevas tecnologías, tanto en Ecuador, como en la región.

La investigación ‘Buffer or Bottleneck? Employment Exposure to Generative AI and the Digital Divide in Latin America’ (‘¿Amortiguador o cuello de botella? La exposición laboral a la IA generativa y la brecha digital en América Latina’.), elaborada por el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concluye que entre el 26% y el 38% de los empleos de la región podrían verse influidos por la Inteligencia Artificial Generativa.

En el caso de Ecuador, la cifra asciende a 2,8 millones de plazas de trabajo, 27 % del total de los empleos de la nación, detalla el reporte. El país están en las dos últimas posiciones de economías más expuestas a la IA.

Si se mira más a detalle, en el caso de Ecuador, 2 % de los trabajos pueden desaparecer por la automatización con tecnologías de GenIA. Mientras que el 11 % tiene el potencial de sumarse a ese 2 % por desaparecer. Hay un 14 % que no se sabe cuál será su destino frente a la IA, dice el reporte.

“Es más probable que la GenAI aumente y transforme los puestos de trabajo en la región que automatizarlos completamente”, dice el estudio.

A escala regional, la GenAI podría mejorar la productividad de entre el 8 % y el 14 % de los puestos de trabajo, con una probabilidad mayor en los sectores urbano, educativo y formal, y entre las personas de ingresos más altos.

Otro de los hallazgos es que hasta la mitad de los trabajos que podrían ser más productivos gracias a la GenAI —alrededor de 17 millones de empleos— se ven obstaculizados por brechas en el acceso digital y la infraestructura.

“Los Gobiernos deben implementar políticas para proteger los puestos de trabajo, mejorar la productividad y maximizar el potencial transformador de la GenAI con el fin de promover un crecimiento más inclusivo y un desarrollo sostenible”, concluye el estudio.

¿Qué trabajos podrían enfrentar la automatización derivada de la GenAI?

Los trabajos financieros son los más amenazados por la IA en Ecuador. Pixabay.

El estudio del Banco Mundial y la OIT señala que las trabajadoras mujeres, que laboran en zonas urbanas, más jóvenes, no pobres, en sectores formales (especialmente en la banca, las finanzas o la administración pública) o con educación superior están más expuestas a la automatización a través de la GenAI.

La posible pérdida de empleos bien remunerados, formales y calificados en industrias donde predominan las mujeres debido a la automatización provocada por la GenAI tendría impactos negativos en las economías de la región, ya de por sí muy informales y desiguales.

¿Qué tipo de trabajos pueden verse más beneficiados de la Inteligencia Artificial en la región?

Trabajos relacionados con la salud se verán beneficiados. Pixabay

Los posibles beneficios transformadores de la GenAI en el empleo se distribuyen de manera más equitativa entre los trabajadores en términos de género y edad, pero aun así es más probable que se vean afectados los empleos formales en zonas urbanas y ocupados por trabajadores con niveles de educación y de ingreso más altos. Los trabajadores asalariados y autónomos —como peluqueros, vendedores, arquitectos o agentes inmobiliarios— y los que se desempeñan en los sectores de educación, salud o servicios personales tienen más probabilidades de beneficiarse de los efectos transformadores de la GenAI.

¿Qué deben hacer los Gobiernos en la región?

El Banco Mudnial y la OIT señalan que los Gobiernos deben promulgar políticas que apunten a proteger los puestos de trabajo, minimizar las interrupciones producto de la pérdida de puestos de trabajo generada por la GenAI y maximizar los posibles beneficios en materia de productividad a medida que la GenAI se vaya extendiendo en el lugar de trabajo. Estas incluyen:

Implementar programas de educación permanente para mitigar las pérdidas de empleos y mejorar la productividad.

Fortalecer las habilidades básicas de los trabajadores para que puedan utilizar las nuevas herramientas de GenAI en sus empleos con el fin de aumentar la productividad y la creatividad.

Mejorar la protección social para estabilizar las transiciones y abordar las brechas de género, ya que los empleos en los que predominan las mujeres están desproporcionadamente expuestos a la automatización.

Mejorar la infraestructura digital e incentivar a los trabajadores y empleadores para que adopten tecnologías digitales de modo de garantizar beneficios equitativos de la GenAI, especialmente en los países en desarrollo y para quienes más necesitan aprovechar las ventajas de estas tecnologías.

Ayudar a los trabajadores del sector informal a mejorar sus posibilidades de pasar al sector formal.

