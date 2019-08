La encrucijada de Martínez

Ni el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ni la reducción de subsidios a las gasolinas. Los jubilados han puesto contra las cuerdas al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, tras 15 meses de gestión.

El problema estalló días después de que Martínez fue nombrado presidente de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tras el encuentro realizado en Guayaquil.

Los maestros jubilados reclaman el pago en efectivo (no en bonos) de sus incentivos jubilares. De los $ 350 millones presupuestados por el Gobierno para este año para dicho pago, se prevé cancelar $ 240 millones con papeles. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de lo presupuestado para este año se ha ejecutado solo el 12 % en casi ocho meses.

La semana pasada, los jubilados impidieron la salida de Martínez por casi media hora de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional.

Hasta el cierre de esta edición, 29 maestros continuaban en huelga de hambre y el problema, en lugar de solucionarse, al parecer se agrava.

Las soluciones planteadas por el Gobierno despiertan suspicacias en diversos sectores y han generado el rechazo de los huelguistas. El secretario de la Presidencia de la República, Juan Sebastián Roldán, dijo el pasado miércoles que una opción que analiza el Gobierno es “hacer un esfuerzo extra entre el Ejecutivo y la Asamblea para pedirles a los ecuatorianos un apoyo directo para poder pagar a los jubilados” como se hizo con la Ley Solidaria, que generó aportes de la población para cancelar los costos de la reconstrucción del terremoto del 16 de abril de 2016.

En un documento enviado a los jubilados y al que tuvo acceso EXPRESO, el ministerio señala que se compromete a elaborar un mecanismo de compensación “que permita cubrir presupuestariamente los valores que no cuentan con financiamiento, que pueda ser incorporado por medio de una reforma legal única, que enviará el Ejecutivo por vía económico urgente dentro del proyecto de reforma tributaria”. Ante la solución planteada, los jubilados se preguntan donde está el dinero presupuestado para este año.

Alfonso Yánez, presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados, dijo ayer que no estaban de acuerdo con esa alternativa.

“Cuando ya se nos planteó en la mesa de negociaciones dijimos que no puede mandarse en paquete porque hay algo más (...) posiblemente para ir con el aumento del IVA para todo el pueblo ecuatoriano. Imagínense ahí involucrados todos los jubilados. Por eso rechazamos de manera total, de manera enérgica. El Gobierno ya no puede seguir mintiendo. Ya no puede querer involucrarnos en medidas impopulares”, dijo Yánez.

Analistas económicos como Fausto Ortiz y Marco Flores también han manifestado que el Gobierno no debe poner de excusa a los jubilados para poder subir impuestos con el fin de cumplir lo acordado con el FMI.

El mismo día que los maestros jubilados retuvieron a Martínez en la Asamblea, el presidente de la comisión legislativa, Raúl Tello, le informó al ministro que solicitará un juicio político en su contra por incumplimiento de funciones.

Martínez ya suma tres pedidos de juicio político en el Legislativo y diferentes actores advierten que su potencial salida aumentaría la incertidumbre.

Gremios, cámaras empresariales, y analistas económicos han rechazado los posibles juicios políticos a Martínez y advierten que podría traer más incertidumbre.

Puertas afuera Martínez mantiene una imagen positiva. Ayer el periódico británico Financial Times publicó un reportaje sobre el rumbo económico que ha tomado Ecuador.

La publicación sostiene que el éxito de Ecuador en la implementación del programa con el Fondo dependerá de la capacidad del Gobierno para impulsar la reforma laboral y fiscal en la Asamblea. La reforma tributaria está bastante avanzada y es probable que incluya un aumento del IVA, dice el Financial Times. La receta que incomoda, en cambio, puertas adentro.

Los criterios sobre el problema

Patricio Alarcón, presidente del C. Empresarial Ecuatoriano

Un juicio político infundado en un momento en que la economía necesita certezas y confianza, es una irresponsabilidad. Richard Martínez asumió uno de los retos más importantes, dar un giro al modelo económico.

Julio José Prado, presidente ejecutivo de Asobanca

Ecuador requiere estabilidad y previsibilidad, para transitar hacia un nuevo modelo económico. Un juicio político a Richard Martínez no soluciona ningún problema, lo agrava. Hay que buscar soluciones a los legítimos reclamos.

Fausto Ortiz, exministro de Finanzas

¿Quiere subir impuestos indirectos como se firmó en carta de intención? ¿Debe subir el IVA para cumplir lo acordado con el FMI? Envíe proyecto de ley con subida de IVA. De frente. No hacen falta excusas para ello.

Marco Flores, coordinador del Foro de Economía y Finanzas Públicas

Habría que realmente tener una condición humana muy inferior si alguien pretende utilizar la dolorosa situación económica de los jubilados y la deuda que aún no se les paga desde el año 2008 para presionar el incremento del IVA.