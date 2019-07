Las dudas golpean al estado de excepción

El amotinamiento, la fuga y posterior recaptura de cinco detenidos de la cárcel de El Rodeo, en la provincia de Manabí, esparce más dudas sobre la efectividad del estado de excepción vigente sobre el sistema carcelario del país.

El pasado 15 de julio, el presidente Lenín Moreno renovó el estado de excepción en todos los centros de privación de libertad del país. Ordenó el despliegue de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para el control perimetral de los centros. Sin embargo, a criterio del experto en seguridad interna y externa, Mario Pazmiño, el hecho de ayer en Portoviejo aporta a su tesis de que el Gobierno Nacional aún no atina a una solución definitiva la crisis carcelaria. “Los estados de excepción son paliativos. No han dado ninguna solución práctica al problema de seguridad. El problema no está al exterior de los centros, sino al interior”.

Con él discrepa la ministra del Interior, María Paula Romo, quien considera que el estado de excepción ayuda, por ejemplo, a contrarrestar recursos judiciales que obligan al sistema a reubicar a presos peligrosos en pabellones de mínima seguridad.

Tal como lo publicó EXPRESO en su edición de ayer, el recurso del habeas corpus, al que se refiere la ministra, está siendo concedido por jueces a favor de detenidos. Dos casos de violencia dentro de las cárceles se han producido luego de que detenidos fueron favorecidos con eso fallos judiciales. Uno de ellos fue concedido a alias Cubano, quien luego fue asesinado en el Centro de Rehabilitación Social zona 8 en Guayaquil. Otro fue a favor de alias Suzuki, quien también fue asesinado en el reciente amotinamiento de la cárcel de Latacunga, el pasado 22 de julio. “No hay esfuerzo suficiente si los jueces impiden la organización de las cárceles”, dijo Romo, quien tenía previsto reunirse ayer con autoridades de la Función Judicial y otros para analizar esta situación.

Más allá de los criterios a favor o en contra, la realidad es que cinco privados de libertad lograron evadir el control de los guardias penitenciarios, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y escapar del centro rehabilitación El Rodeo.

Giovanni Ponce, comandante de la Policía en la zona 4 de Manabí, indicó que tres reos intentaron desconectar el inhibidor de señal que ayer fue nuevamente activado luego de los daños que sufrió días atrás, “y como está muy cercano al perímetro, se dieron a la fuga”, comentó el oficial.

Uno de ellos sufrió una descarga eléctrica al manipular el inhibidor de señal. Está estable con leves lesiones en su hombro izquierdo. AAE - AG

Otros datos

Hacinamiento

El sistema carcelario, a enero de 2019, registraba un exceso de detenidos de 10.872, es decir, el 39,21 % de hacinamiento. La capacidad efectiva era de 27.730.

Hombres

Ellos son los que registran mayor presencia en las cárceles del país, con un promedio de 35 mil varones a nivel nacional, según datos oficiales.

Mujeres

Ellas son las que registran menor presencia en las cárceles del país, con un promedio de 2.800 mujeres a nivel nacional, según datos oficiales, a enero de 2019.

Contravención

El sistema carcelario registraba 598 privados de la libertad contraventores y otros 825 por apremio, según registros oficiales a enero de 2019.