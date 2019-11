El recelo pesa en el quinto intento de dragar el Guayas

Facilidad y rapidez. Son los aportes que a criterio del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, impondrá la nueva Empresa Pública Provincial de Dragados, Draguayas, en su primera y prioritaria gestión: el dragado del río Guayas.

Será el quinto intento en la última década y el primero de la actual administración de gestionar esta obra esperada por más de medio siglo. La nueva estrategia (la gestión a través de una empresa pública y no directamente por la Prefectura) ha levantado algunos criterios, sobre todo si será capaz de cumplir los objetivos: facilitar la obra y su ejecución con rapidez.

En principio, el jurista guayaquileño Alex Cedeño, máster en Gestión Pública y Gobierno, no considera acertada la creación de esta empresa pública porque puede “afectar directamente las asignaciones presupuestarias del Gobierno Provincial”. Sin embargo, el experto cree que deben considerarse para un análisis más profundo los objetivos de creación, el análisis de rentabilidad, los beneficios previsibles y la propuesta de gestión.

“Si bien la creación de empresas públicas es una herramienta en nuestra legislación, creo que esta responsabilidad puede ser asumida por la empresa que se adjudique el contrato, de tal forma que su cumplimiento se vea garantizado no solo contractualmente, sino mediante garantías de responsabilidad”.

▷Lea también: Nueva empresa pública gestionará el dragado del río Guayas

Para el ingeniero civil Jacinto Rivero, que formó parte de la extinta Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas, más que en una empresa pública, la realización de la obra descansa en la decisión institucional, pero una técnica y no política. El experto no ve con buenos ojos que la nueva empresa fuera concebida para gestionar el dragado de todos los ríos de la provincia porque, a su criterio, no existe el financiamiento ni la maquinaria apropiada para tal trabajo.

A diferencia de los dos anteriores, el consejero provincial Luis Almeida, miembro de la Comisión de Legislación de la Prefectura del Guayas, considera que la idea es correcta, siempre que se ejecute con una premisa: honradez. “Si se actuara honradamente hay que hacerlo rápido y técnicamente. Si no hay honradez, no se puede hacer”.

El directorio de la nueva empresa sesionó por primera vez el pasado martes en la Prefectura del Guayas. Tres técnicos delegados del prefecto y dos delegados del Consejo Provincial lo integran. “Se definieron las acciones técnicas que se tomarán inmediatamente para la solución integral de esta importante obra”, comentó Morales.