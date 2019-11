El camino del dragado inicia algo empedrado

Unánime. Todos los 21 consejeros del Guayas presentes alzaron sus manos y dieron vida a la Empresa Pública Provincial Dragados del Guayas, Draguayas EP. Es el primer paso para el esperado dragado del río Guayas, que será una de las primeras gestiones de esta naciente empresa que estará encargada de dragar todos los ríos provinciales.

La designación de dos delegados del Consejo Provincial al directorio de la empresa generó discrepancias; no durante la sesión, pero sí por fuera. EXPRESO conoció que en la habitual cita previa a la sesión oficial en el despacho del prefecto Carlos Luis Morales, fue cambiado uno de los nombres propuestos con antelación y acordados previamente para integrar el directorio: el de Luis Almeida.

El mismo consejero delegado del Municipio de Guayaquil comentó a este Diario que en ese encuentro se le acercó el alcalde de Durán, Dalton Narváez, para decirle que “por pedido del prefecto” no integrará el directorio de Draguayas. “Logró aparentemente imponer la idea de que se ponga un directorio que él (Morales) cree o piensa que va a manejar. Y así no es”, declaró el también concejal, quien no participó de la sesión oficial.

EXPRESO solicitó una reacción del prefecto a través del Departamento de Comunicación de la Prefectura, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió una respuesta.

El panorama, incluso antes de iniciar la sesión, era inusual. Hubo una extensa conversación dentro del despacho del prefecto, que se prolongó a más de una hora de la fijada para el inicio de la sesión. No fue hasta que el alcalde de Santa Lucía, Edson Alvarado, salió notablemente enojado de la oficina, que salió a relucir el desacuerdo. Este Diario también solicitó una reacción de Alvarado, pero según su asistente tenía una agenda copada de reuniones. No obstante, a decir de Almeida, se fue enojado por la misma causa.

Al ser consultado Morales sobre la reacción de Alvarado dijo: “Nadie se disgusta. Tiene un tema de AME Regional. Hubo un acuerdo y las cosas se hacen de manera democrática”.

En el pleno pasó lo acordado. Fue creada la empresa y elegidos como delegados los alcaldes Wilson Cañizares (de Daule) y Pedro Orellana (de Marcelino Maridueña). “Hablo poco y hago mucho... El hecho de no insultar y gritar no significa que nunca haya tomado decisiones en mi vida”, comentó Cañizares luego de ser elegido miembro del directorio que hoy empieza a trabajar.

Será la primera sesión con miras al quinto intento de dragar el río Guayas.

En la ordenanza

¿Draguayas con o sin autonomía?