El 77 % de los detenidos en el paro fue liberado sin cargos

Siguen las comparecencias. La Comisión multipartidista para investigar los hechos del paro nacional recibió a una delegada de la Defensoría del Pueblo y otros de los manifestantes, protagonistas de la paralización de inicios de octubre. Fue una jornada de estadísticas y discursos de barricada. Las cifras corrieron de lado de Alexandra Almeida, directora nacional de Buen Vivir de la Defensoría del Pueblo, quien sustituyó al defensor Freddy Carrión por enfermedad.

Presentó cifras. Son 1.192 detenidos entre el 3 y el 13 de octubre de 2019, el 96 % de ellos hombres y el 4 % mujeres. Las provincias con más detenciones son: Pichincha, 532; Guayas, 310; y Tungurahua, 59. El día con mayor detenciones fue el 5 de octubre, un día después de la declaratoria del estado de excepción. Hubo 376 detenciones. De las 1.192, el 77 % recibió libertad sin formulación de cargos y el 23 % continua en proceso. El 25 % de las detenciones corresponde a personas de entre 15 y 19 años y otro 25 % a personas de entre 20 y 24 años.

El número de muertos son 11. La delegada precisó que no labor de la Defensoría determinar la causa de las muertes sino de la Fiscalía. Hubo 1.340 heridos solo de civiles, 913 de ellos en Pichincha, 46 en Guayas y 122 en Azuay. Once personas perdieron el ojo, una de ellas además perdió el 90 % de la visibilidad en el otro ojo. Una persona quedó sorda por un impacto de bomba en su oído. “Las armas no letales a veces acabaron siendo letales”, dijo la funcionaria.

El presidente del Frente Unitario de Trabajadores, Mesias Tatamuez; y del Frente Popular, Nelson Erazo; así como delegados de los estudiantes universitarios y secundarios emitieron discurso más de tinte ideológico. Insistieron en que la comisión no se debe centrar en investigar los días del paro sino de los antecedentes, es decir las políticas neoliberales y fondomonetaristas del Gobierno. “Los movimientos sociales no han causado la violencia sino el Gobierno con sus decretos económicos”, dijo Tatamuez.

Las comparecencias continúan con las versiones de líderes indígenas. Ya recibió a los ministros de Gobierno y de Defensa, María Paula Romo y Oswaldo Jarrín, en ese orden.