Los despidos, aún sin cifras

‘¡Reintegración!’, ‘¡despidos ilegales!’, los gritos y consignas llenaron las calles del centro de Guayaquil a viva voz, coreadas por más de un centenar de extrabajadores del Ministerio de Salud Pública, que habían sido notificados de su despido el pasado viernes, en vísperas de feriado.

La fecha elegida para la notificación y el horario, de entre las 17:00 y las 02:00, es una de las principales quejas de Bella Quintero, que hasta ese día laboró en el departamento de Control Vectorial de la institución. “Esperaron a una fecha en la que no podíamos protestar para notificarnos y encima lo hicieron de manera ilegal”. Esto último lo atribuye a que, menos de un mes antes, la cartera estatal, obedeciendo a un acuerdo ministerial, había acordado regularizarla a ella y a un centenar de trabajadores con contratos ocasionales que llevaban más de seis años en la entidad. Pero eso no pasó.

Según datos de la Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública (Osuntramsa), la solución prometida se convirtió en la desvinculación de cerca de 3.000 trabajadores, entre médicos, camilleros, enfermeras, auxiliares de farmacia, trabajadores sociales y personal operativo.

Joaquín Chaluisa, presidente de Osuntramsa, calificó de ‘inhumana’ la medida e indicó que tomarán acciones para asegurar la restitución de los puestos de trabajo, pero aclaró que aún no han decidido cómo llevarán sus reclamos donde el presidente Lenín Moreno o si realizarán movilizaciones.

Trabajadores de al menos otros cuatro ministerios y empresas públicas también fueron desvinculados. Hasta ahora no hay cifras oficiales. Un pedido de información enviado al Ministerio de Trabajo no ha recibido respuesta y la Presidencia no ha hecho pública su postura. El fin de semana varios asambleístas, entre ellos Esteban Melo y Ronny Aleaga (Revolución Ciudadana), señalaron que, extraoficialmente, hay 10.000 desvinculaciones.

La respuesta de la Red de Maestros fue más mesurada. Según Agustín Lindao, director del gremio, 1.000 funcionarios del Ministerio de Educación fueron cesados a nivel nacional, 200 de ellos en Guayas. “No vamos a salir a las calles”, indicó, “pero sí hacemos un llamado al Gobierno. Las decisiones no se deben tomar desde una oficina en Quito, se deben tomar viniendo a territorio a ver las necesidades de la comunidad y asegurar que no se afecten los derechos de los trabajadores o de los estudiantes”.

Aclaró que entre los notificados, hasta ahora, no hay docentes, pero que de darse el caso, la posición del gremio podría cambiar. Aún así, añadió, optarán por el diálogo.

En horas de la tarde, la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (Petroecuador) anunció la desvinculación de 444 empleados.

Para saber

Guardaparques

Al menos 30 guardaparques fueron cesados el viernes. Ayer a las 17:00 el ministro de Ambiente, Marcelo Mata, se reunió con los afectados.

Hospital

En horas de la tarde, otros 25 trabajadores del hospital Enrique Garcés en Quito fueron desvinculados.

Reunión

La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas se reunirá con representantes de las compañías del Estado para analizar la salida del 10 % de sus trabajadores.