Jaime Nebot: “El barco sigue su rumbo”

Una marea humana acompañó a Jaime Nebot la tarde y noche del jueves 9 en la caravana de despedida por los 19 años de su gestión como alcalde de Guayaquil.

Los simpatizantes se concentraron en las inmediaciones del estadio Monumental, punto de partida del recorrido. Llegaron de todos los sectores de la urbe. Las banderas de Guayaquil y del Partido Social Cristiano pintaron la emblemática avenida Barcelona.

Muchos asistentes portaban pancartas e incluso bigotes de cartón, simulando el del burgomaestre. La lluvia, que se agudizó durante la tarde y noche en la ciudad, no fue impedimento para la caravana. A las 16:00 Nebot se hizo presente y los aplausos, algarabía y fuegos artificiales que avivaron su llegada.

“El pueblo no tiene nada que agradecer”, fue una de las primeras impresiones que dijo a los concurrentes. Posteriormente se subió a un vehículo donde lo esperaban su esposa, hijos y demás familiares.

Continuaron por la calle 17, Portete, 29, Goyena, Venezuela, Pancho Segura, García Moreno, Rumichaca, 9 de octubre y finalizó la caravana en una de las emblemáticas obras de su gestión, el Malecón 2000. Allí dio un discurso a los presentes.

“Nebot no se va, no se despide, aquí me quedo con ustedes. El barco sigue su rumbo hemos cambiado de capitán, hoy tenemos una capitana de lujo, apasionada, seria, honesta y capaz. Luchen junto a ella como lucharon junto a mi”, concluyó.