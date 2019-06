El descuido con los niños, un mal que tiene cura

Jennifer, de 10 años, quisiera jugar con sus amigas, pero debe arreglar su casa y cuidar a su hermanito. A Carolina, de 12, su papá le dice que si ella aprende a planchar bien su camisa, le hará practicar todos los días... En Ecuador, más de 13.000 niños y niñas no asisten a la escuela por realizar quehaceres domésticos, según el Ministerio de Educación. Hay quienes sí asisten pero continúan trabajando dentro o fuera de casa. ¡No deben hacerlo!

Y en la semana en que se conmemora el Día del Niño, este Diario va en busca de María Elena Toapanta, una madre coraje: fue demandada por negligencia en el cuidado de sus seis hijos y fueron separados de ella. Cinco de los pequeños entraron en un programa de acogimiento de Aldeas Infantiles SOS (la mayor vive ahora con su padre). La madre luchó cuatro meses para tenerlos de vuelta y aquí cuenta su historia con un final feliz. Empieza en Quito, hace más de 11 años.

Con 36 años y sentada en una silla que parece de mimbre, María Elena recuerda que sus hijos fueron testigos de la violencia que vivía con su exesposo. Era alcohólico, celoso... No era todo. Ese hombre, dedicado a la albañilería, le pegaba frente a sus pequeños. Casi una década de maltratos. Hasta que ella decidió poner un punto final a la temible era de agresiones. Comenzaba entonces un tarea difícil para ella (casi imposible al principio): ser madre y padre para ellos y trabajar para sostener su hogar.

Lavaba ropa ajena y cocinaba, pero el dinero no era suficiente. La opción: volcarse a las calles con sus hijos para que la ayudaran a reciclar. Se levantaban a las cinco de la mañana, los más pequeños iban a la escuela (y luego se quedaban solos en casa), los más grandes salían por los barrios Bella Aurora hasta Llano Chico a recoger basura. La madre no sabía que era trabajo infantil. Algo ilegal. Hasta que le llegó una citación de la Dinapen, pues había sido demandada por negligencia: le advertía que tenía que ir a una terapia psicológica con todos sus niños. Y así fue.

Le dijeron entonces que un fin de semana irían a su casa para conversar. “No conversaron. Llegó una nueva citación advirtiendo que en máximo 24 horas yo debía tener un lugar estable para ellos”. [En efecto, la señora reconoce que el lugar donde vivían ella y sus pequeños no contaba ni siquiera con servicios básicos: “Hacíamos un hueco” para los desechos biológicos, confiesa].

No pudo cumplir con el requerimiento y la Dinapen se llevó a sus hijos a una casa de acogida de Aldeas SOS. “Fue muy duro, porque me dijeron que ellos se iban a quedar allí por un buen tiempo”, manifiesta.

Elizabeth Ponce, directora del programa Aldeas Infantiles SOS en Quito, explica que la madre y hermana de María Elena la demandaron por negligencia. “Es una forma de violencia”. La Dinapen solicitó una medida de protección que es el acogimiento familiar a un juez. Y con esta medida, los niños entraron en la institución. Y allí permanecieron.

Lejos de sus pequeños durante cuatro meses, la madre cayó en desesperación. Pero eso sirvió para que comenzara una lucha que no termina. “Cambié mi aspecto y mi actitud, me puse a trabajar para tener un hogar no tan perfecto pero sí para sacarles adelante. Me mudé a un pequeño departamento más aceptable”. Le costó, expresa la señora. Pero lo hizo para que se notara el cambio.

En ese tiempo, los niños recibieron atención por un grupo especializado y en el ámbito de cuidado: una dupla de educadores que estuvo pendiente de ellos. Eso sí, dice Ponce, se trabajó para el retorno de sus hijos con su madre. En ese lapso también un equipo técnico profundizó en la investigación de estudio de la familia y se determinó que la madre tenía la intención de cuidar a sus hijos, y que incluso ella había denunciado violencia en su hogar. “Es una madre garante de derechos”, concluyeron.