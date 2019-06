Los desaparecidos resurgen del olvido

Cada uno cuenta con una ficha de tamaño grande donde no solo constan datos, como la última vez que fue visto o el proceso de la indagación, sino su color favorito, sus aficiones y su música favorita.

El fin, explican los artistas, es humanizar los casos, que muchas veces parecen perderse dentro de los datos estadísticos. “El proyecto plantea una lectura paralela al discurso de la comunicación oficial”, explicaron. Para ello, trabajaron junto a los familiares, quienes eligieron las fotos y prendas que acompañan sus fichas.

El vestido favorito de Juliana Campoverde cuelga junto a una carta de su madre. Un sombrero turquesa acompaña una foto de Leonor Ramírez. En el caso de Gonzalo Garzón, está su escritorio, su máquina de escribir y las hojas en las que trabajaba cuando desapareció en 1990, días después de salir de prisión.

Lo acompaña lo innegable: interminables carpetas donde los familiares han guardado la constancia de los trámites.

Lidia Rueda, secretaria de Asfadec, explicó la importancia de visibilizar también esta problemática. “Cuando el Estado no es culpable de la acción, es culpable de omisión. No tienen políticas públicas específicas para la búsqueda de los desaparecidos, no tienen personal especializado para trabajar los casos. Hay un sistema de indolencia total”. Pero indica que acciones como esta dejan claro que su lucha continúa. “No nos detendremos. Seguiremos exigiendo y luchando hasta que vuelvan”.

Ley para atender casos aún no se aprueba

El mes pasado, la Comisión Ocasional para Atender los Casos de Personas Desaparecidas indicó que se encuentra en el proceso de elaboración del informe para segundo debate de la Ley de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas. Esperan que la normativa se apruebe hasta diciembre de este año. La ley plantea la creación de un registro nacional verificable, y determina procedimientos y herramientas de búsqueda que deben emplear las autoridades.

No obstante, activistas y familiares de los desaparecidos no están de acuerdo con el documento, indicando que este hace más énfasis en la búsqueda de los cuerpos que en la recuperación de estos ni bien son reportados por sus familiares.

En mayo, la organización presentó otro proyecto de ley, con el auspicio de la asambleísta Lourdes Cuesta.