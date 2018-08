Jarrín: “Eliminamos acuerdos que buscaban reducir el número de efectivos”

Tiene experiencia en el campo militar y en geopolítica. Va por su cuarto mes en el Ministerio de Defensa. Oswaldo Jarrín está poniendo la casa en orden y recuperando la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.

- ¿Qué significó para usted, como exmilitar, estos casi cuatro meses al frente del Ministerio?

- Una revitalización del espíritu militar, del espíritu de servicio a la comunidad, a las Fuerzas Armadas y al país y no he estado alejado del tratamiento, estudio investigación de temas de defensa y seguridad porque me he mantenido durante toda la época del servicio pasivo en la academia. He sido profesor en la Universidad de Defensa de Estados Unidos y en universidades del país como la UIDE, San Francisco, Politécnica y la UDLA. A más de la academia e institutos militares, me he mantenido actualizado de la doctrina y pensamiento nacional e internacional. He dictado geopolítica y eso me da una visión más exacta de lo que ocurre en el mundo y de cómo está avanzando la defensa y seguridad para tratar ahora ya no teóricamente sino en la práctica en el Ministerio.

- ¿Qué ha hecho para operativizar a las FF. AA. luego de las circunstancias que vivieron durante los últimos 10 años?

- Cuando se asume un cargo, independientemente de la institución o de la empresa que sea, hay que hacer una evaluación diagnóstica sobre cuál es la realidad sobre la cual se asume la responsabilidad y es lo que hemos hecho a nivel institucional para saber cómo está el Ministerio de Defensa, luego para saber cómo está la situación nacional y de la frontera norte. Esto me dio la oportunidad de trabajar, investigar y presentar al presidente un borrador de una política de defensa, seguridad y desarrollo para la frontera norte que fue aceptado y aprobado en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) y el presidente emitió su política.

- ¿En qué área?

- En el punto focal de la problemática de seguridad: Esmeraldas, y de esa época acá hemos visto cómo se ha transformado esa realidad de seguridad, lo cual es satisfactorio pero no estamos contentos con alcanzar ese nivel sino mantenerlo, es la principal responsabilidad que tenemos ahora.

- ¿Qué otra intervención se puede hacer en Esmeraldas?

- Que la ciudadanía garantice con su presencia, como hizo en el último feriado con el turismo. Esmeraldas es muy rica, tiene grandes oportunidades en turismo, en agricultura, producción, en el ámbito artesanal aparte de la petrolera.

- Qué se ha hecho para recuperar la capacidad operativa de la Fuerza Naval, los pescadores se quejan por la falta de ayuda.

- Ese problema en el mar, especialmente para la pesca tiene muchos factores, uno son las divergencias entre la pesca artesanal y la industrial, la delimitación de las ocho millas no son respetadas es la queja. La pesca artesanal se siente amenazada porque se siente disminuida en la producción y la capacidad. Otro de los aspectos es la delincuencia y estos dos factores no solo afectan al sector del golfo de Guayaquil sino también a Jambelí y a Santa Elena, para conocer más de cerca hemos visitado Jambelí y el golfo de Guayaquil.

- ¿Qué estrategias se pueden aplicar?

- Establecer rutas fijas o seguras para que los puestos de retención naval, de control, de auxilio marítimo, estén en condiciones de acudir a todos los pescadores que deben utilizar las rutas seguras. Está también la iniciativa de poner un chip en las barcas, en los botes para detectarles y hacer un monitoreo de en dónde se encuentran y la actividad que tienen, la Fuerza Naval está en condiciones de poder asistirles, el problema radica, no solamente en las medidas que se tomen sino en los propios pescadores para que respeten la ruta segura, no desconecten los chips de monitoreo.

- ¿Los chips son parte del sistema de monitoreo marítimo?

- Exactamente y además la base de datos tiene que ser por homologación y por un espejo de transparencia de lo que tiene Acuacultura pase a la Fuerza Naval, realizar un monitoreo permanente de en dónde se encuentran y la actividad que cumplen.

- ¿Cómo trabaja inteligencia?

- Digamos que no se ha restado la capacidad, en la época actual se ha reorientado a lo que corresponden los intereses nacionales, del Estado, no intereses partidistas de ningún tipo y sobre todo con mejor equipamiento. Este momento se está trabajando en dos direcciones: crear un nuevo Centro para cumplir con la disposición presidencial de eliminar la Senain y debe tener una ley propia porque todo lo que se hace o deja de hacer tiene que estar establecido en una norma. Nos hemos preocupado no solamente para inteligencia sino para defensa y seguridad pública. La próxima semana presentaremos cuatro cuerpos de ley a Asesoría Jurídica de la Presidencia porque es el Ejecutivo el que tiene que aprobar y luego pasar a la Asamblea para su discusión y aprobación.

- ¿Cuántos efectivos forman parte de las Fuerzas Armadas?

- No hemos incrementado el personal, nos mantenemos con 42.000 efectivos. Pero, lo más importante es que hemos eliminado acuerdos ministeriales que buscaban reducir el número de efectivos, hemos dado disposiciones que hay que, ajustándose a los presupuestos que tiene cada institución, eliminar la regulación de reducir al 50 % el ingreso de formación militar. Asegurándonos con una tropa efectiva, con cadenas de mando bien establecidas estamos recuperando no solamente la capacidad operativa sino la moral, la disciplina, el sentido de pertenencia y la cohesión que tiene que primar en las fuerzas militares.

- ¿42.000 es suficiente?

- Más que número depende la calidad. Las FF. AA. han sido vigilantes del territorio, nuestro país no tiene plantaciones de coca y es porque ha habido una gran cobertura en el territorio nacional a más del entrenamiento y, cuando hablo del entrenamiento, es recuperar la cooperación internacional entre las Fuerzas Armadas.

- En el anterior gobierno se incrementó el tráfico de drogas porque las autoridades se hacían de la ‘vista gorda’, ¿es así?

- Creo que el gobierno actual, a pesar de las condiciones económicas difíciles para el país, nos está dando el apoyo para fortalecer la capacidad operativa.

- ¿Cuál fue el destino de los 10.000 fusiles AK-47?

- Los fusiles de China se encuentran en las bases logísticas del Ejército, están en regulación y dentro de la logística que corresponde.

- Se retiró la seguridad al expresidente. ¿Cuánto se invirtió?

- No puedo calcular porque no estuvo a cargo directamente del Ministerio, fueron contratos del Servicio de Protección Presidencial que no estamos directamente relacionados.

- ¿Al momento no existe ningún efectivo de Fuerzas Armadas que lo custodie al expresidente?

- No, dispuse que se suspenda porque esa fue la orden presidencial que recibimos y el requerimiento por cuanto considerábamos que no había necesidad y fue cortada.