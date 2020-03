Una decisión que resonó fuera

No demoró en cruzar el Atlántico. La decisión de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, de impedir el aterrizaje de un avión de Iberia que llegaba para evacuar a ciudadanos españoles y holandeses, retumbó fuera de las fronteras nacionales, sobre todo en España.

El eurodiputado español, José Ramón Bauzá, calificó como un “acto cobarde e irresponsable” la decisión de Viteri de impedir el aterrizaje del avión al ordenar colocar vehículos y personal del Municipio de Guayaquil en medio de la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. “Cuando la tragedia sacudió Ecuador en 2016 (el terremoto), España no dudó en ayudar a un país hermano en un momento de necesidad. Hoy mismo le exijo a Josep Borrell Fontelles que la UE (Unión Europea) responda ante este acto cobarde e irresponsable de la alcaldesa de Guayaquil, impropio del noble pueblo ecuatoriano”, comentó en su cuenta oficial de Twitter.

La publicación la acompañó de un comunicado dirigido a Borrell Fontelles, quien es vicepresidente de la Comisión Europea y Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en el que recoge lo sucedido en Guayaquil y, además, asegura que la decisión puso en riesgo a la tripulación del avión y que responde a una motivación “populista y xenófoba, dado el origen europeo de la aeronave, y no se basó en ningún criterio médico o de seguridad”.

En el mismo comunicado, el eurodiputado plantea dos preguntas a Borrell Fontelles: “¿Qué medidas piensa adoptar el Alto Representante y el Servicio de Acción Exterior para exigir responsabilidades a las autoridades ecuatorianas?” y “¿Qué medidas piensa adoptar el Alto Representante y el Servicio de Acción Exterior para evitar que se repitan actos similares de xenofobia contra empresas y ciudadanos europeos que pueden poner en riesgo su seguridad e integridad?”.

Este Diario solicitó una reacción al embajador español en Ecuador, Carlos Abella y de Arístegui, quien no respondió a las llamadas telefónicas ni a los mensajes de WhatsApp. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores en España señalaron a EXPRESO que en principio no harán valoraciones porque sería “entrar en un terreno político que no es nuestra misión”.

Este Diario logró contacto con el eurodiputado Bauzá, quien adelantó que la respuesta de Borrell puede demorar un poco por la situación crítica del coronavirus, y que, si bien es el primer eurodiputado que solicita una reacción, “hay muchos más pendientes de la respuesta”.

La noticia local llegó a medios de comunicación en otros países. El canal español Antena 3 recogió la noticia. También radio Blu de Colombia. Así como diario El País que, citando una fuente del Ministerio de Exteriores español, recoge que el retorno frustrado de un centenar de españoles fue coordinado por el Consulado en Guayaquil.