Alcalde electo de Machala inspecciona obras que se contrataron a último momento

Con un recorrido de obras que se contrataron en los últimos meses, el alcalde electo de Machala, Darío Macas Salvatierra, inspeccionó la mañana de este jueves 28 de Marzo de 2019, la avenida Ferroviaria que une la Circunvalación Norte con la parroquia urbana de El Cambio.

Macas, quien obtuvo el 32.88 % de los votos, tras el 100% de las actas escrutadas por parte de la Junta Electoral de El Oro, dijo que no va a dar paso al incremento del presupuesto trazado para esta obra. “El contratista está pidiendo un incremento del 15% para obras complementarias. Vamos a analizar aquello para ver si se justifica, en caso que no haya motivos no daremos paso”, manifestó.

Esta arteria que tiene una extensión de 5.480 metros pasa por la terminal terrestre de la ciudad. Además es financiada por el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) con un monto que supera los 19 millones de dólares. Su construcción inició hace aproximadamente tres meses y contará con cuatro y seis carriles de circulación. .

La autoridad municipal electa, anunció que la regeneración urbana de esta carretera será terminada a fines del 2019, según lo estipulado en el contrato. “No vamos a permitir que los contratistas pidan plazos adicionales para culminar la obra. Esas cosas se deben acabar, porque la ciudadanía es la más perjudicada”, expresó.

Agregó también, que hasta ahora no ha tenido conversaciones con el alcalde Carlos Falquez Aguilar para dar inicio a la transición, lo que sí recalcó es que algunos gerentes de las empresas públicas municipales están dando las facilidades a su equipo de trabajo. Falquez quien buscaba reelegirse por el Partido Social Cristiano, obtuvo el 22.91% de los votos