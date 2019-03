Viteri: “Guayaquil nunca ha esperado que el Estado solucione sus problemas”

No precisa aún temas puntuales, como si habrá o no cambios en las direcciones municipales o si ya tiene el nombre de quien sucederá a la vicealcaldesa Doménica Tabacchi. Lo que la alcaldesa electa Cynthia Viteri sí tiene claro es que sus ejes de acción incluyeron proyectos fuera de sus competencias porque “Guayaquil nunca ha esperado que el Estado solucione sus problemas”.

Ofrece esta entrevista a EXPRESO vía telefónica. Así lo decidió, por tener asuntos personales pendientes, alegó.

- Una mujer en la Alcaldía... Hay quienes creen que esta ciudad necesitó o necesita una mano fuerte. ¿Cuál será la imagen que proyectará?

- Mi carácter es conocido por el Ecuador entero... Siempre lucharé por Guayaquil, pero nunca protagonizaré peleas políticas. De ese trago amargo no bebe mi corazón.

- ¿Es cierto que Jaime Nebot eligió a todos los concejales que entraron a la contienda con los socialcristianos?

- Lo hicimos en conjunto. Siempre trabajamos en equipo.

- ¿Cuál será el papel del actual alcalde en su administración?

- El del amigo de siempre. Son más de 28 años de amistad que continuarán. Soy amiga del mejor alcalde que ha tenido Guayaquil. Él siempre será una luz, un motivo de orgullo...

- ¿Eso quiere decir que le consultará cada decisión?

- Esa pregunta es muy graciosa. Siempre en relación a las mujeres nos hacen esa pregunta. Las conversaciones que se necesiten tener con él, por supuesto que las vamos a tener.

- ¿Tiene pensados nombres para las direcciones del Cabildo o se ratificará al equipo actual?

- Todo el que trabaja y que lo ha hecho bien, seguirá allí. Será una mezcla de la experiencia de la gente que trabaja ahora con las ideas innovadoras que traerá la gente joven.

- ¿Ha tenido diferencias con funcionarios municipales?

- No. Gracias a Dios no (ríe).

- Cuando aún no se sabía si entraría usted o la vicealcaldesa Doménica Tabacchi a los comicios, el vox populi era que había dos equipos: el de ella y el suyo.

- Fue un ejercicio democrático interno. Cada una trabajaba en su precampaña con su equipo. Cuando se decidió mi candidatura, su equipo se unió al mío. Trabajamos desde allí como un solo puño.

- ¿Continuará ella colaborando para el Municipio?

- Yo aspiro a que así sea. Fue una excelente vicealcaldesa.

- ¿Quién suplirá el cargo de Tabacchi en su administración?

- Eso se decidirá en la primera sesión de Concejo.

- ¿Trabajan miembros de su familia en el Municipio?

- No. Para nada. No lo hice durante mi gestión como legisladora y ahora no cambia nada.

- En su programa, ‘Guayaquil del futuro’, incluye proyectos que no son competencia municipal. ¿Por qué lo organizó así?

- Tampoco eran competencia municipal las tabletas, los libros, las medicinas... Guayaquil nunca ha esperado que el Estado solucione sus problemas.

- ¿Cuál considera que es la más ambiciosa de sus propuestas?

- Quizás el devolver a nuestros hijos, los hijos de Guayaquil que consumen drogas, a los brazos de las madres.

- Vía a la costa es un sector que dice que también es Guayaquil. ¿En esa zona cuál es el plan?

- Mi intención es convertir a la vía a la costa en un polo de desarrollo económico como lo hizo vía a Samborondón. También están agendados cinco pasos peatonales inclusivos, con ascensor, y la ampliación de la avenida del Bombero.

La vía a la costa es una zona que sufre serios problemas ambientales por la operación ilegal de las canteras. Viteri no menciona nada al respecto.

- ¿Apostará por descentralizar la atención al cliente del Cabildo?

- Uno de los proyectos es que a través de la tecnología el ciudadano tenga directa comunicación con el Cabildo para trámites, peticiones y denuncias.

- Reportajes de este Diario develaron que la falta de mejoramiento de la metrovía responde a que no existen subsidios para que los transportistas inviertan. Incluye usted la troncal 4 en su programa administrativo. ¿Tendrá en cuenta este factor?

- Lo que tendremos en cuenta es el bolsillo de la gente sin dilapidar el dinero municipal. Eso ya se ha hecho en otras alcaldías y por este motivo han quebrado. La inversión es de los transportistas. Tienen el contacto para líneas de crédito.

- Una de las críticas al Municipio porteño es que no ha incluido a la academia en las decisiones de planificación, como sí lo hace, por ejemplo, el Cabildo de Medellín. ¿Cuál será el papel de las universidades y colegios profesionales ahora?

- Ya me empecé a reunir durante campaña con estos sectores. Hay ya un paso importante con las inspecciones de las construcciones (a través del sistema Fedatarios), manejado por gremios afines.

- ¿Cómo revitalizará el ahora deprimido casco urbano? Hay muchos edificios vacíos y escaso movimiento nocturno.

- Hay planes interesantes. No lo dije en campaña, porque prefiero hacer y no hablar: ciclovías, más movimiento de comercio y distracciones, además de más espacios para peatones.

- Algunos candidatos plantearon peatonalizar la Nueve de Octubre. ¿Lo cree factible?

- No. Eso causaría un caos. Tampoco la Víctor Emilio Estrada. No todo lo de otras ciudades se puede replicar.

- ¿Cuál es su postura con respecto al río como medio de transporte?

- El prefecto electo, Carlos Luis Morales, tiene el compromiso de dragar el Guayas para evitar inundaciones. Con la directora de Turismo plantearemos el turismo fluvial.

- El excandidato Jimmy Jairala aceptó su derrota y le pidió no ignorar a esos guayaquileños que votaron por él. ¿Qué acogería de sus propuestas?

- Primero, mi gratitud por ese Guayaquil que volvió a votar por Guayaquil, pero para las personas que no lo hicieron, con el trabajo que desempeñaremos estoy segura de que me ganaré su corazón.

- Fue una sorpresa el triunfo de los concejales del movimiento Compromiso Social, que ahora acoge a los correístas. Ganaron dos ediles. ¿Cuál es su lectura?

- Todo el mundo tiene derecho de votar por quien se adapte a sus aspiraciones. El Concejo Cantonal tendrá tres concejales que no son de nuestra tienda política, pero que desde ya están invitados a trabajar por la ciudad.

- Ya tenemos un nuevo Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cree que este organismo debe desaparecer, restarle atribuciones como la de designar autoridades o seguir tal y como está?

- Nuestra postura es que es un organismo que no debería existir, porque se prestó, en un momento, a ser la mano que se introducía en el guante para designar autoridades que se ajusten a los requerimientos del presidente de turno. No le hace bien a la democracia.

- ¿Qué tan probable ve usted que Jaime Nebot corra por tercera vez hacia la Presidencia?

- Hay absoluta probabilidad, pero será su decisión. (...) Somos la primera fuerza política del país, y ese es un grito, un llamado, una alerta del país de que quiere cambiar para bien, que quiere que el modelo de esta ciudad se repita.