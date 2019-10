Cynthia Viteri: “Escondieron la serpiente en un canasto de manzanas”

“La discusión no es entre transportistas y gobierno. La discusión se basa en cargarle a los ecuatorianos una factura que ellos no consumieron”, ha cuestionado, coincidiendo en argumentos con la prefecta de Pichincha, Paola Pabón : “Basta de eufemismos: la subida del diésel afecta a todos los ecuatorianos. Subirá todo. Las medidas de Lenín Moreno son inadmisibles: protegen a los dueños del capital y empobrecen a las mayorías. Los transportistas tienen razones de sobra para convocar paro”.

Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, ha llamado con un comunicado a encontrar puntos de encuentro entre el Gobierno nacional y los transportistas. “Hay que escuchar a la gente que se ha tomado las calles como medida de protesta. Creo que la solución a la coyuntura actual es un diálogo con propuestas y sin violencia. Me he reunido con el sector transportista y me he comprometido a ser el puente de diálogo con el Gobierno Nacional”, se ha ofrecido Palacios.

Guillermo Lasso, líder del partido CREO, y Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, no han hecho pronunciamientos recientes al respecto. Sin embargo, Lasso publicó el martes un gesto de aceptación a las medidas anunciadas por Lenín Moreno: “Finalmente entendieron que subir el IVA solo podía afectar a los ecuatorianos. La economía se dinamiza reduciendo los impuestos y apoyando a los trabajadores, no castigándolos”. La cuenta de Twitter de Nebot ha emitido hoy un comunicado explicando que estaba de regreso al país y un mensaje desmintiendo un tuit a favor de la eliminación de los subsidios a las gasolinas que había circulado en las redes y que le habían atribuido.

En El Oro, ni el prefecto ni el gobernador ni el alcalde de Machala se han posicionado. En cambio, en Manabí, el prefecto Leonardo Orlando pidió al presidente Moreno que cambie su postura. “Se espera la rectificación de medidas que afectan en gran mayoría al pueblo ecuatoriano. Lo que se demanda es que siempre el gobernante esté del lado del pueblo. Los manabitas esperamos eso porque ya estamos bastante golpeados en la economía.”