Cuentas poco claras y autores impagos en el plan de lectura

El escándalo se generó en redes sociales. Un caso, dos, tres. Lo que para unos era negligencia y para otros ‘errores de buena fe’, tenía un hecho claro como eje, en al menos tres ocasiones, el Plan Nacional del Libro y la Lectura no pagó derechos de autor a escritores cuyos textos aparecían en sus obras.

La iniciativa estatal, adscrita al Ministerio de Cultura y Patrimonio, nació en 2017 con el fin de acercar la literatura a los ecuatorianos, y desde entonces ha publicado veintiún tomos, entre libros infantiles, obras para jóvenes lectores y antologías.

Una de las primeras, presentada en la Feria Internacional del Libro de Quito de 2017 fue ‘Mujeres que sueñan’, una reimpresión de una obra de 2015 (entonces lanzada con la Prefectura de Pichincha). Pero esta obra, adquirida por el plan, fue impresa y distribuida sin el conocimiento de las 15 escritoras que participaban en él.

Solange Rodríguez, una de las afectadas, indicó que la editorial encargada ofreció pagarles de manera retroactiva, pero una vez que el tema se hizo público. Explica que hace un par de semanas, la situación se volvió a repetir con una antología que aún está en proceso de edición. “Lo que realmente me molesta no es el dinero, sino la manera negligente en que se ha tratado el tema”, explicó.

Esto, indicó, viene tras que Édgar Alan García, gerente del Plan, respondiera que no era responsabilidad de esa entidad pagar a los autores, sino de las editoriales contratadas. Cosa que para Rodríguez no excusaba la situación.

“Es inconcebible que el Plan de Lectura no haya considerado proteger a los escritores o les haya exigido a las editoriales firmar un documento previo con los autores para garantizar que se les haya cancelado los derechos de autor, o al menos participado, porque muchos autores ni siquiera se habían enterado que sus textos se habían publicado”, subrayó.

Lo mismo opina la docente y autora Siomara España, quien escribió una carta pública manifestando que no se le consultó sobre un texto que estaba próximo a aparecer en una nueva antología, y que cuando finalmente se lo hizo, la editorial le explicó que los escritores no recibirían compensación alguna. “En muchas antologías he cedido mis poemas sin esperar retribución, porque estas han sido sin fines de lucro (...) pero en el caso de la campaña del Libro y la Lectura, es bien conocido que existen fondos asignados para cada año”.

Y efectivamente ese es el caso. Anualmente, el Plan cuenta con $ 4,5 millones para difusión e impresión de tomos. Según García, en declaraciones publicadas por redes sociales, el monto promedio de inversión por cada tomo es de 4.000 dólares. “Se trata de editoriales serias, con varios años de trabajo en nuestro país, así que no nos corresponde dudar de ellas”, señaló.

Sin embargo, verificar los pormenores de los contratos con las editoriales, entre las que constan Eskeletra, El Ángel Editor y Libresa, es complejo, pues no se hicieron a través de concurso público y muchos de los procesos no constan en el Sistema de Contratación Pública.

Durante varios días, EXPRESO buscó los documentos. Algunas de las impresiones se hicieron por medio de régimen especial (contratación directa), entre ellos la ‘Antología Esencial Ecuador Siglo XX’, que costó 22.250 dólares y se hizo con Eskeletra. Otros se realizaron por medio del formato ‘ínfimas cuantías’- desde donde generalmente se cancelan facturas de mantenimiento- como la impresión de ‘En canoa del amazonas al Caribe’, que costó 5.200 dólares.

Según el plan de contratación anual de 2018, se invirtieron 180.000 dólares en Radionovelas para el Plan, 22.053 en puntos itinerantes de lectura, 300.000 en ‘difusión’ y 170.136 en la publicación de varias obras en braille. En 2019 el plan de contratación determina que 150.000 dólares se han empleado en ‘Servicios de impresión de libros para el Plan’.

Esta última cifra no puede ser contrastada. Pese a que la Ley de Transparencia establece que los procesos de contratación deben subirse a la página web de cada ministerio, en la de Cultura y Patrimonio no constan proceso actualizados desde febrero de este año.