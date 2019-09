Cuatro aeropuertos para presumir, no para volar

El suelo está impecable. El silencio es casi perfecto. Los asientos, todos, están disponibles. Apenas una persona espera en la fila de información. No hay gente corriendo con equipajes ni autos estacionados en el ingreso... Pareciera imposible encontrar un aeropuerto así. Con tal calma. Pero los hay, y están en Ecuador. EXPRESO localizó cuatro, y tiempo atrás publicó su situación; sin embargo, con el paso de los años no ha habido, hasta ahora, un cambio significativo.

En la terminal aérea internacional de Latacunga (Cotopaxi), una mujer trapea el piso, aunque ya está flamante. El guardia vigila desde una esquina, aunque no vuela ni una mosca. Y en información, un funcionario, al que preguntamos si hay vuelos, responde: “No los hay civiles, solo militares”.

Son las 11:00 y, al menos, en dos horas no ha despegado ni ha aterrizado un avión. Desde el aeropuerto confirman a este Diario que por ahora el 90 % de vuelos son militares, el resto son de carga y privados. “Toda la gente está operando”. Pero los counters, donde los pasajeros deben presentar sus documentos y enviar sus maletas, están vacíos. No hay sentido que alguien los espere allí.

Nicolás Larenas, máster en Gestión y Dirección Aeroportuaria y Aeronáutica, asegura que la terminal aérea de Latacunga está “subutilizada”. Pese a que, según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) se invirtieron más de 41 millones de dólares en su modernización (en 2013), no ha logrado despegar. Aún con una pista de 3.461 metros de largo en buen estado, categoría internacional, un desembarque con salas de espera con capacidad para 1.200 pasajeros diarios... en fin, con características, según el Gobierno, “inigualables” en comparación con otras terminales aéreas.

Pero Larenas le encuentra una explicación. Dice que al tener dos aeropuertos tan cerca, Latacunga y Tababela, este último opaca, de alguna manera, al primero en sus intenciones de atraer aerolíneas o de captar más tráfico aéreo. Pero no es el único factor. La terminal se frena por sus problemas como ciudad: es poco atractiva para las aerolíneas como destino por su mercado e infraestructura.

Y para que un aeropuerto alce vuelo no solo depende de la infraestructura aeronáutica. “Y es allí donde ha fallado el Gobierno”, espeta. Tiene que haber toda una serie de programas alrededor del aeropuerto: temas turísticos, hoteleros, estructuras... No pasa solo con Latacunga, también con el de Jumandy, en Tena (Napo). “Hicieron tremendo aeropuerto pero no hay ningún incentivo más allá del pasaje que pueda ser más o menos barato”. EXPRESO ha intentado comprar tickets aéreos hacia esa terminal, por internet, pero no hubo opciones.

En Santa Rosa (El Oro), a 453 kilómetros de Latacunga, el escenario es el mismo. Personal de limpieza y administrativo da vida al aeropuerto regional, y, desde su inauguración, en 2010, no ha tenido tanto movimiento. Son solo dos vuelos comerciales que ofrece Tame: de 06:45 hasta las 07:45 y de 16:30 a 18:30. Tres horas diarias. ¿Justifican su inversión? La obra costó 47 millones de dólares y tardó en construirse tres años. Según los últimos reportes de Aviación Civil, en 2010 viajaron 45 mil personas a Quito; en 2011, 51 mil; en 2012, 59 mil... y en 2015, 86 mil. Sin embargo, la cifra está lejos de los 600 mil pasajeros anuales que fue la proyección del diseño de construcción.

Pero no se rinden. En agosto pasado, los ejecutivos de Aeroregional y Larry Vite, alcalde de Santa Rosa, anunciaron que en septiembre empezarían las operaciones con vuelos en la ruta Quito - Santa Rosa - Quito (que no Latacunga). Fernando Flores, gerente de relaciones institucionales de la aerolínea, explica que al comienzo serán dos vuelos semanales, depende de la demanda de pasajeros.

En el aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas (Santa Elena) incluso desapareció el patio de comidas, abierto en la inauguración en 2014. El último vuelo comercial fue en noviembre de 2018, cuando Tame dejó de operar. No hay movimiento. Jonathan Mancheno, administrador aeroportuario, dice que la semana pasada el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, visitó el lugar y dijo que ya se trabaja en varias estrategias para atraer vuelos comerciales. Mientras, solo se observa la salida de las naves de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

¿Una solución para estos aeropuertos construidos y repotenciados en el gobierno anterior? En febrero de 2019, la Dirección General de Aviación Civil (Dgac) impulsó el ‘Plan de incentivos’ para nuevas operaciones domésticas e internacionales para los aeropuertos que están bajo su administración (entre esos, los 4 que mencionamos). Larenas indica que las autoridades, también entes que giren en torno al turismo, deberían concentrarse en buscar alternativas en su conjunto para un solo objetivo: que despeguen los ‘elefantes blancos’.

Hay un objetivo

El Gobierno impulsa el ‘Plan de incentivos’. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en conjunto con la Dirección General de Aviación Civil y otras entidades, trabaja en mejorar la operatividad de estos aeropuertos. El objetivo del plan es incrementar las operaciones aéreas en los aeropuertos administrados por la DGAC, ofreciendo un producto competitivo, dentro de estos están los aeropuertos de Tena, Cotopaxi, Santa Rosa y Salinas.

Santa Rosa

Nombre: Aeropuerto Regional Santa Rosa.

Fecha de construcción: de 2008 a 2010.

Estado actual: Operativo.

Aerolíneas que operan: Tame Ep, vuelos logísticos, escuelas de aviación, vuelos privados.

Pasajeros transportados hasta 2018: 40.275

Acercamientos con nuevos operadores: Latam y Aeroregional.

Fuente: MTOP