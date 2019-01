CTE ofrece solución a dueños de motos incineradas en Milagro

Decenas de personas —algunas con documentos en mano— llegaron la mañana de este viernes 18 de enero de 2019 hasta el Centro de Retención Vehicular, ubicado en la Ruta del Azúcar, en Milagro. En el lugar, exigieron la entrega inmediata de sus motocicletas, luego de que esta madrugada un incendio consumiera más de 100 vehículos livianos allí retenidos.

El siniestro se registró pasadas las 03:00 de este viernes, cuando dos artefactos explosivos cayeron sobre el espacio en que se encuentran las motocicletas, retenidas en distintos operativos de control, según se evidencia en un video de las cámaras de seguridad del sitio.

Tras el suceso, que fue calificado como un atentado, más de 100 motos —incluyendo tres tricimotos— fueron reducidas a cenizas; mientras que alrededor de 50 resultaron levemente afectadas.

Personal especializado de la Policía Nacional acudió a la zona para realizar las pericias pertinentes y establecer detalles de lo ocurrido, pues a decir del jefe de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), Edgar Balarezo, el atentado se ejecutó a modo de represalia por la retención de los vehículos al registrarse una serie de infracciones.

No obstante, el uniformado advirtió que los controles no cesarán, pues existen muchos “conductores irresponsables” que no usan casco protector o no portan los documentos del vehículo.

Reclamos de los usuarios

Omaira Rivera llegó al centro, con los documentos de su moto, para exigir que se la entreguen: a ella le retuvieron su vehículo por no portar los papeles originales. Afirma que no la ha podido recuperarlo por fallas en el sistema de la CTE. Ahora, tras el incendio, teme que su moto sea una de las incineradas y de ser el caso, no sabe quién responderá por los daños.

Lo mismo piensa Carlos Morales, a quien le quitaron su moto en un operativo por no portar los documentos. Reconoce que cometió una infracción; pero espera que la CTE se haga cargo por la pérdida de su motocicleta.

Autoridades se pronuncian