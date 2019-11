Pachakutik y el correísmo no dejan ni preguntar

Primera jornada de comparecencias en la comisión parlamentaria constituida para investigar el paro nacional de la primera quincena de octubre. César Rohón pone las preguntas incómodas. Del otro lado de la mesa, un muro. O dos, para ser exactos: Jaime Olivo, de Pachakutik, y Doris Soliz, de la Revolución Ciudadana, torpedean la curiosidad investigativa del legislador socialcristiano. A Soliz le molesta que Rohón quiera saber si los manifestantes tenían alguna relación con el correísmo. La sola mención de esa palabra (correísmo) le parece una indelicadeza: “exijo respeto para mi fuerza política”, dice. A Olivo, en cambio, le pone nervioso que las preguntas de Rohón puedan conducir a Marlon Santi, el coordinador de su partido, a inculparse solito, así que protesta a su manera enrevesada.

-¿La Conaie asume la responsabilidad total de estos hechos? -pregunta Rohón en referencia al cierre de los pozos petroleros.

-¡Con lo que le está preguntando lo está acusando directamente si él asume! -interrumpe Olivo al borde del ataque de nervios.

O sea: hay el riesgo de que Santi diga que sí. Y como “esta es una comisión de investigación, no de acusación”, no se puede preguntar eso. Según él.

Así van las cosas en la comisión investigadora. Fernando Burbano, el legislador que la preside, la tiene muy difícil. A la susceptibilidad de los asambleístas del correísmo y Pachakutik (dos partidos que, durante el paro, agitaron a la población y animaron el levantamiento) se suma la escasez de información y la sobredosis de retórica inflamada por parte de los representantes de los movimientos sociales que acuden a rendir sus testimonios. La regla, consensuada entre los integrantes, según la cual “la Comisión no aceptará opiniones ni apreciaciones personales que no sean verificables”, parece imposible de cumplirse. Al cabo de seis horas de comparecencias e interrogatorios, la cantidad de nueva información recabada es, prácticamente, nula. Y la disposición de la mayoría de comisionados para obtenerla, escasa.

La Defensoría del Pueblo aporta muy poco que no se sepa ya. Su contribución es casi exclusivamente estadística: cifras de muertos (11), heridos (1.340), detenidos (1.192) y procesados (273) desglosadas por fecha, por provincia, por delito... El tipo de lesiones, las condiciones de detención y poco más de información cualitativa no constituye gran ayuda para los objetivos de la Comisión. No es competencia de la Defensoría establecer las causas de las muertes. Queda, sí, una importante pista que seguir en la investigación de los abusos policiales: los once manifestantes que perdieron un ojo, el que perdió la audición de un oído y el que murió porque “una bomba lacrimógena le laceró el corazón”, parecen confirmar la tendencia de la Policía a disparar esos proyectiles a la altura del cuerpo, incluso a corta distancia. “A veces -dice Alexandra Almeida, la funcionaria de la Defensoría del Pueblo que acude a la Comisión- las armas no letales acaban siendo letales”. Podría ser el caso de al menos dos de los fallecidos.

No mucho más para endilgar al Estado en el informe de la Defensoría. El escándalo de las detenciones arbitrarias con que los supuestos organismos de derechos humanos afines a la Conaie incendiaron las redes, la alharaca de los “falsos positivos” (eufemismo cargado de asociaciones nefastas que se usó sin el menor discernimiento hasta por legisladores correístas), queda reducido a esto: hubo detenidos que fueron llevados a lugares no reglamentarios (no se especificó cuáles); algunos estuvieron incomunicados hasta por ocho horas; el 77 por ciento fue liberado sin formulación de cargos. Es lo que hay. Sin embargo, cuando el turno de testificar corresponde a los movimientos sociales, todos cargan las tintas en los atropellos y en el abuso de la fuerza; si se les pregunta a qué datos concretos se remiten, dicen suscribir el informe de la Defensoría.