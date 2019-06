Dos mujeres terminaron sus días entre un cable y el fuego

Ángela Concepción Ramírez Bermúdez vivía con su esposo Carlos Santillas, pero dormían en camas separadas. Aunque estaban bajo el mismo techo, ya no tenían una relación marital. La situación generaba constantes discusiones entre la pareja, lo que terminó con la muerte de uno de ellos.

A las 10:40 de ayer, la mujer fue hallada sin vida en el interior de su vivienda ubicada en el barrio Los Sauces II, al norte de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. Minutos antes, los esposos habían discutido por la situación marital. Él le reclamaba que no le daba sexo hace tres meses, pero ella ya no quería nada con él. “Desde hace tres meses vivían en problemas, incluso la semana pasada discutieron en la calle, donde vieron todos los vecinos. Vivían juntos, pero no tenían nada. Esa era la braveza de él porque mi cuñada no le daba nada”, dijo Marlon Miranda.

Tras la discusión, Carlos habría agarrado el cable del televisor para ahorcar a su esposa, sin detenerse a ver que estaban presentes sus hijas de 13 y 4 años, observándolo.

Luego de cometer el crimen, la niña mayor huyó de la casa y le contó a un taxista de lo sucedido. Enseguida, el hombre alertó a la familia de Concepción que, al ingresar a la casa, la encontraron en el piso y con el cable. Al dolor de perder a un ser querido, los deudos lamentaron además que el hombre se llevara a la niña de 4 años.

El coronel Francisco Aguilar, jefe del Distrito Machala, corroboró que el esposo de la víctima, de 34 años, es el principal sospechoso. “Hay pruebas suficientes que lo señalan a él”.

Agentes de la Dirección de Muertes Violentas (Dinased) llegaron al sitio y recogieron indicios para tener elementos que puedan acusar al sospechoso. Al conocer que el sujeto había ido a la escuela de la pequeña, se movilizaron al sitio y armaron un cerco para evitar que fugara por la frontera con Perú.