“Se ha creado una cultura de la impunidad en el país”

- ¿Cómo encontró Abdalá Bucaram el país cuando volvió?

- En el campo político destruyeron la institucionalidad. Hoy tenemos un país con centenares de jueces que son parte de una heredad correísta. Ecuador fue tiranizado diez años por un ignorante de la moral, de la ética, de los principios porque es un hombre de doble discurso. Tenemos un poder judicial que es difícil poderlo restituir por más esfuerzo que haga el señor (Julio César) Trujillo y su grupo. A mi criterio ha hecho mucho. Tenemos un presidente (Lenín) Moreno que es un caballero, que permite la libertad de expresión, que es algo positivo, pero ellos no van a conseguir cambiar el poder judicial ni el poder electoral. En el campo electoral, la democracia no funciona. Con leyes absurdas, tontas, se hacen elecciones de gato amarrado contra tigre suelto.

- Leyes tontas, ¿cuáles?

- Todas. Primero, antes se calificaba candidato con cédula de identidad, ahora hay 18 requisitos.

- ¿Pero hay 80.000 candidatos?

- Así es, porque prostituyeron un segundo rubro que es la participación política social para que todos los partidos dependan del Gobierno. En Estados Unidos hay dos partidos y funciona la democracia espectacularmente. En Francia tienen tres partidos; en España cuatro, en Alemania dos y en Inglaterra dos. Aquí tenemos 27 movimientos nacionales y 200 provinciales y cantonales porque esa es la forma de robarle la dirigencia a todos para que solo el Gobierno quede con su estructura.

- ¿Qué piensa usted de la Ley de Comunicación?

- La mejor Ley de Comunicación es la inexistente. La Ley de Comunicación eran ellos, la libertad de expresión era para ellos. Había un culto a la impunidad y a la corrupción brutal.

- ¿Está de acuerdo en que se despenalice el aborto en casos de violación?

- Estoy de acuerdo con que una mujer violada no debería ser penalizada. Pero pienso que es peor aún convertirla en una delincuente porque más allá de que fue violada y sufrió un delito, ella va a cometer un delito. Es un tema muy espinoso.

- ¿Habló con María Mercedes Cuesta (asambleísta de FE) de su postura en la Asamblea.

- No. Pero me pareció una acción maravillosa, de principios, de creencia, de mucho valor y mucha dignidad. Yo respeto el criterio ajeno. No necesita pensar como yo para que admire sus pensamientos. Es más, creo que admiro más a algunos enemigos políticos míos en la conceptualidad que algunos amigos. Admiro a Fidel Castro a pesar de lo que hizo. Admiro a Barack Obama, a Bill Clinton, a Nelson Mandela.

- ¿A qué político admira en Ecuador?

- Admiraba a Carlos Julio Arosemena, Assad Bucaram y León Roldós. Pero cuando han pasado los años y miro lo que hay ahora, cómo quisiera que volviera un Raúl Clemente Huerta, un León Febres Cordero, que sí tenía principios. Cómo quisiera que vuelva Borja. Ellos son cien veces más señores que estas ratas que hacen política ahora. Ahora ese parlamento me da vergüenza. Hay excepciones.

- ¿Corrupción política?

- Total. Se ha perdido todo sentido de ética, por eso es que no quiero ser candidato a nada.

- ¿Va a ser candidato a presidente de la República en el 2021?

- Sí, si va (Jaime) Nebot. Si no va, no.

- ¿Por qué solo si va Jaime Nebot (alcalde de Guayaquil)?

- Porque el único que le puede ganar a Nebot es Bucaram.

- ¿Qué quiere demostrar?

- Si usted vuelve a reeditar la pelea que tuvo (Floyd) Mayweather vs. (Manny) Pacquiao, todo el mundo va a ver eso, y se va a polarizar la pelea en dos hombres, a pesar de que hay candidatos valiosos como Guillermo Lasso, que me parece un buen hombre, decente, el único defecto que tiene es que es banquero. Ese es un defecto muy grande en el país. Hemos conocido a Rafael Correa presidente, pero no hemos conocido a Nebot presidente.

- ¿Qué opinión tiene de las medidas económicas del presidente Lenín Moreno?

- Creo que en una sociedad tan pobre hay subsidios válidos. Yo no creo en la paternidad del Estado, pero indiscutiblemente hay un uno por ciento de riqueza y un ochenta por ciento de pobreza, por lo que hay cosas que tienen que subsidiarse. El presidente Moreno, en la situación económica tan brutal que recibió al país, ha hecho algo doloroso, pero quizás necesario. Si yo fuera Gobierno subsidiaría lo básico: el cien por ciento de la educación de la gente pobre, la canasta básica, la salud, mejoraría los hospitales en la parte operativa, subsidiaría una parte de la vivienda popular. La base de una familia es poder tener un hogar en paz.

- ¿No hay dinero en las arcas?

- Los créditos se utilizan para esto. Este país no funciona culturalmente porque se ha creado una cultura de la impunidad. El presidente de la República es un buen hombre que tiene infectado su Gobierno de un 70 por ciento de correístas. Si se tiene una infección tiene que hacer un examen de cultivo para ver qué bacteria lo está infectando.

- ¿Cuál es el examen de cultivo que debe hacerse el Gobierno de Lenín Moreno?

- Creo que tienen que derogarse, con una nueva Asamblea Constituyente, la Constitución de Correa, que la ha violado todo el mundo. Hay que hacer una Constitución que no tenga complejos ideológicos ni mentales. Todo está podrido. El Gobierno tiene gente que está podrida y el Gobierno de Moreno hace un esfuerzo para detectarla. La Asamblea tiene que tirar abajo todas las disposiciones legales de Correa, desde que llegó, porque enredaron al país.

- ¿Cree usted que se creó una estructura legal para la corrupción?

- Absolutamente, para una banda internacional que ha hecho lo que les ha dado la gana. No puede haber algo más claro que los asesinatos de Jorge Gabela, Fausto Valdivieso, Quinto Pazmiño y su esposa. Son crímenes de Estado.

- ¿De qué vive Abdalá Bucaram?

- De lo de siempre, del comercio. Todo lo que he tenido que hacer lo he hecho con mis amigos Eduardo Azar, Alfredo Adum, Miguel Salem... Yo no puedo aparecer en nada, en ninguna compañía porque me atacan. Es muy difícil para un político como Abdalá Bucaram. Yo prefiero trabajar en otras compañías. Yo soy un socio de amigos, que me incorporan económicamente para poder devengar una utilidad. Una vida más estudiada que la mía no hay. Recibo una pensión presidencial de 5.000 dólares.