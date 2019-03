Lo único cierto sobre el CPCCS es la elección

El tema se lo sigue tratando con la velocidad con la que empezó: en marcha lenta. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no enviaba hasta ayer en la tarde al Tribunal Contencioso Electoral (CNE) la consulta sobre el mecanismo que se debería usar para contar el voto nulo en las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Eso impidió que los jueces electorales puedan emitir ayer un criterio, previo a determinar si está dentro de sus competencias, con respecto a la propuesta del consejero Luis Verdesoto de multiplicar por tres los votos nulos para equipararlos con los válidos.

Todo esto a menos de dos días para que los ecuatorianos acudan a las urnas sin tener claro el procedimiento que se aplicará en esta elección del CPCCS, por lo que surgen algunas inquietudes.

Competencia

1.Todavía no está claro si al TCE le corresponde pronunciarse sobre la consulta que pretende plantear Verdesoto luego de que su propuesta de resolución no alcanzó, el miércoles pasado, los votos suficientes para ser aprobada en el Pleno del CNE. Ayer, el presidente del Contencioso Electoral, Joaquín Viteri, prefirió no adelantar un criterio sobre si le compete o no tratar el tema. “No puedo emitir ninguna opinión ni criterio mientras este Tribunal no conozca exactamente qué es lo que pretende el CNE para que, apegados a la normativa, nosotros recién podamos hacer un pronunciamiento oficial”, dijo la tarde de ayer Viteri. El TCE tiene la voluntad de resolver el caso “de inmediato”, una vez que reciba la consulta del organismo electoral.

Urgencia

2.Pese a que por mayoría el Pleno del CNE aprobó el miércoles enviar “lo antes posible” la consulta a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre el mecanismo de conteo de los votos nulos en la elección del CPCCS, hasta el cierre de esta edición, el documento no había sido remitido y desde el organismo electoral no hubo una respuesta ante la consulta respecto al envío del pedido. La propia presidenta del CNE, Diana Atamaint, dijo que “hoy mismo (ayer) a través de la Secretaría General del Organismo se haría la consulta”. “Estamos dando paso al pedido que hizo el consejero Verdesoto y son ellos (el TCE) los que deben resolver si se pronuncian o no”, dijo.

Votación

3.Lo único que está claro y es seguro hasta ahora es que la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sí se realizará este domingo, junto a los comicios de autoridades seccionales. Esto pese a los intentos de actores sociales y políticos que se oponen a este proceso invocando a votar nulo para empujar a su eliminación de la estructura del Estado. Incluso al pedido de un grupo de abogados que solicitó una acción de protección ante la Corte Constitucional para detener la elección y la declaratoria de inconstitucionalidad de esta elección. El primero fue desechado y el segundo pedido está bajo un análisis que se extenderá hasta después de las elecciones.

Conteo

4.En medio de esta confusión, los electores todavía se preguntan bajo qué mecanismo serán contabilizados los votos válidos, nulos y blancos en la elección del CPCCS. La presidenta del CNE, Diana Atamaint dio ayer una respuesta. “Se contarían los votos válidos, papeletas anuladas y votos en blanco tal como establece el Código de la Democracia. La ley dice que para en la elección del CPCCS los ganadores serán las siete personas más votadas: tres hombres, tres mujeres y una de los pueblos y nacionalidades”, puntualizó.