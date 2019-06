La Corte Constitucional pone freno a una consulta popular sobre minería

La Corte Constitucional ha rechazado por unanimidad una consulta popular sobre actividad minera, planteada por cuatro poblaciones de Imbabura y Carchi cercanas al megaproyecto Cascabel, anunciado la semana pasada por el Gobierno por ser una de las fuentes de oro y cobre más grandes del mundo.

El máximo órgano de Justicia considera en su resolución que la convocatoria de las comunidades de Lita, Carolina, Jijón, Caamaño y Goaltal no cumple con todas las exigencias formales. “No reúne los requisitos de claridad y precisión que la ley exige, tales como aquellos relativos a la existencia de considerandos introductorios que permitan contextualizar las preguntas y la no inducción de las respuestas del elector”, señala el comunicado remitido. De ahí, argumenta la Corte, la decisión de negar y archivar la propuesta de consulta.

No obstante, el estamento constitucional aclara que no entró a examinar la procedencia de consultas populares sobre minería convocadas por la ciudadanía”, pues el caso no superó el control inicial de “considerandos y cuestionario”.