Corte de Cotopaxi ratifica la prisión de Ricardo Patiño

Los jueces José Luis Segovia, Fernando Tinajero y Rosario Freire rechazaron la apelación del excanciller Ricardo Patiño a la prisión dictada el 18 de abril. El excanciller es investigado por supuesta instigación.

La sala desechó el recurso de apelación y ratificó la orden de prisión preventiva. La resolución fue adoptada tras la audiencia instalada la tarde de este jueves 16 de mayo de 2019.

La diligencia fue reservada y a ella asistió el fiscal Franklin Morocho quien solicitó a la Sala que ratifique la medida cautelar por considerar que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sobre la prisión preventiva.

Añadió que hay elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito y la autoría del procesado.

Acotó que si se dictan otras medidas alternativas no se cumpliría con el principio de inmediación porque Patiño salió del país un día antes de la formulación de cargos. “Esto evidencia que está eludiendo la justicia y, sin esta medida cautelar, se puede obstaculizar el pleno desarrollo de la investigación”, insistió.

En octubre de 2018, en una asamblea de su partido político en Latacunga, el exfuncionario dio en un discurso en el que se considera que instigaba a la gente a tomarse instituciones públicas y a cerrar vías.

Pero no fue el único revés judicial. El juez Marcelo Palomo negó la rebaja de la caución fijada para levantar la orden de prisión dictada contra el exfuncionario. Su abogado Fernando Yávar informó que apeló esa negativa. Patiño no quiere pagar los 50.000 dólares fijados por el juez porque afirma que no está en posibilidades.

En los últimos 22 meses el excanciller hizo 22 viajes fuera del país. Actualmente se refugia en México, último país al que se dirigió el 17 de abril.