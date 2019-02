Corte Nacional de Justicia: “ La evaluación a jueces debe enmarcarse en normas constitucionales y legales”

Luego de que el Consejo de la Judicatura anuncie este 25 de febrero el reglamento para la evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la presidenta de este último organismo, Paulina Aguirre, emitió un pronunciamiento al respecto.

Ella manifestó este martes 26 de febrero que la CNJ está predispuesta a que la Judicatura, en el marco de sus competencias, analice el desempeño de las y los magistrados. Sin embargo, recalcó que esta debe enmarcarse en normas constitucionales y legales (conforme el Art. 82 de la Constitución), así como en estándares internacionales determinados por la CIDH y Naciones Unidas.

Asimismo, Aguirre destacó la labor de la CNJ, aseverando que “para nuestra institución ha sido una prioridad trabajar en procura de la independencia judicial”. La funcionaria también aprovechó para exponer sus reparos a la iniciativa del Consejo.

Se refirió, por ejemplo, a la remoción de jueces que no alcancen un puntaje del 80% en la evaluación. “Es un criterio que no contiene un sustento técnico motivado, tanto más que la remoción se encuentra prevista en el artículo 87 del Código Orgánico de la Función Legislativa (COFJ), solo en los casos de no haber aprobado una segunda evaluación”, afirma la Presidenta.

También, se refirió al artículo 9, que señala que “no procederá recurso alguno de la última decisión del Consejo de la Judicatura”. Para Aguirre, esta norma atenta la garantía de impugnación de los actos administrativos.

“Expresamos nuestro compromiso ineludible de velar por la aplicación irrestricta de la Constitución y leyes de la república y defender la institucionalidad orgánica y jurídica, como base fundamental de un Estado constitucional y de derecho”, finalizó Aguirre.